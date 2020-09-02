Срубленные берёзы и «дедушкино» ружьё

27-го августа в дежурную
часть Сиверского отдела поступило заявление: лесничий Гатчинского лесничества
при патрулировании Карташевского участка обнаружил незаконную рубку березы –
пять деревьев диаметром 20-24 см, объемом почти 2,5 кубометра. Ущерб превысил
40 тысяч рублей.
По факту незаконной рубки
леса было возбуждено уголовное дело. По горячим следам оперативники задержали и
полностью изобличили троих жителей Карташевской, ранее судимых: 33-летний Игорь
И. был судим за наркотики, 35-летний Дмитрий Н. – за кражу и 28-летний Семен К.
– за угрозу убийством. Все трое теперь находятся под подпиской о невыезде.
Гражданин К., кроме того,
добровольно выдал одноствольное охотничье ружье – предположительно, ИЖ-17,
калибр 16/17, которое буквально вчера нашел на чердаке. Ружье не
зарегистрировано, осталось от деда, скончавшегося много лет назад. По данному
факту полиция проводит проверку.