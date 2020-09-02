Срубленные берёзы и «дедушкино» ружьё

27-го августа в дежурную часть Сиверского отдела поступило заявление: лесничий Гатчинского лесничества при патрулировании Карташевского участка обнаружил незаконную рубку березы – пять деревьев диаметром 20-24 см, объемом почти 2,5 кубометра. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

По факту незаконной рубки леса было возбуждено уголовное дело. По горячим следам оперативники задержали и полностью изобличили троих жителей Карташевской, ранее судимых: 33-летний Игорь И. был судим за наркотики, 35-летний Дмитрий Н. – за кражу и 28-летний Семен К. – за угрозу убийством. Все трое теперь находятся под подпиской о невыезде.

Гражданин К., кроме того, добровольно выдал одноствольное охотничье ружье – предположительно, ИЖ-17, калибр 16/17, которое буквально вчера нашел на чердаке. Ружье не зарегистрировано, осталось от деда, скончавшегося много лет назад. По данному факту полиция проводит проверку.