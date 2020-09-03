Следователи выясняют, кто виноват в загрязнении Ижоры

Накануне в средствах массой информации появилось сообщение, что река Ижора приобрела нехарактерный чёрный цвет, а поверху пошла пена. Предположительно, в результате сброса загрязнённой воды в Ижоре погибла рыба. Обсуждается версия, что загрязненная вода могла пойти со стороны полигона «Новый Свет».

Для организации работы на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, сообщается в пресс-службе ведомства. Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы воды реки Ижора и погибшая рыба, с целью назначения необходимых экспертиз. На поверхности реки обнаружена обильная пена.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.

Фото: https://vk.com/lenobl.sledcom?w=wall-132217757_3356