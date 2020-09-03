Следователи выясняют, кто виноват в загрязнении Ижоры

Накануне
в средствах массой информации появилось сообщение, что река Ижора приобрела
нехарактерный чёрный цвет, а поверху пошла пена. Предположительно, в результате
сброса загрязнённой воды в Ижоре погибла рыба. Обсуждается версия, что
загрязненная вода могла пойти со стороны полигона «Новый Свет».
Для
организации работы на место происшествия осуществлен выезд
следственно-оперативной группы, сообщается в пресс-службе ведомства. Произведен
осмотр места происшествия, изъяты образцы воды реки Ижора и погибшая рыба, с
целью назначения необходимых экспертиз. На поверхности реки обнаружена обильная
пена.
После
проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и
установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая
оценка.
Фото: https://vk.com/lenobl.sledcom?w=wall-132217757_3356