Олимпийский совет провёл семинар в Гатчине

Семинар был организован региональной общественной организацией «Олимпийский совет Ленинградской области» совместно с комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области. В зале ГИЭФПТ, соблюдая социальную дистанцию, встретились представители спортивных федераций, спортивные организаторы, специалисты спорткомитетов со всех районов Ленобласти.

Круг обсуждаемых вопросов был обширным. Открыла семинар руководитель РОО «Олимпийский совет Ленинградской области», директор Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Алла Беляева. Первым делом она рассказала о работе, которую на общественных началах проводит совет в каждом районе, и поблагодарила спортивный актив за ударную работу в период пандемии.

- Мы все пережили тяжелый период, но не пали духом, продолжали тренировки и постепенно начали спортивную жизнь с ограничениями, которые диктует ситуация, - сказала Алла Беляева.

Затем она сделала обзор изменений в нормативных документах, рассказала о прошедших областных мероприятиях и планах на осень. Ближайшее из спортивных событий состоится 19 сентября «Кросс нации» в Гатчине. Во всех муниципальных образованиях сейчас проходят муниципальные этапы, после чего сильнейшие спортсмены соберутся в Гатчине.

Программа семинара была составлена из наиболее злободневных вопросов, с которыми сталкиваются организации, осуществляющие спортивную подготовку.

В формате круглого стола участники семинара обсудили порядок предоставления субсидий из областного бюджета, новые требования к присвоению квалификационных категорий тренеров, аккредитацию организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и прослушали информацию о медицинском обеспечении спортивной подготовки.

В завершении семинара член Олимпийского совета Ленинградской области, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров рассказал об отличной спортивной базе ГИЭФПТ, знаменитых спортсменах-выпускниках и студентах и провел экскурсию по спортивным объектам института.



