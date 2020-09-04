Проголосовать можно на дому

Для этого можно письменно или устно (в том числе при содействии иных лиц) обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации с заявлением о предоставлении возможности проголосовать на дому (вне помещения для голосования).

Заявление можно подавать с 3 сентября и не позднее 14 часов 13 сентября. Проголосовать на дому можно как в день голосования 13 сентября, так и в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября.

В соответствии с законодательством заявление (устное обращение), поступившее позднее 14 часов в день голосования 13 сентября, не подлежит удовлетворению.

В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по которой избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, а также содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

При этом участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не сможет самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. В случае отказа в проведении такого голосования участковая комиссия немедленно извещает об этом избирателя.

При получении бюллетеня избиратель, голосующий на дому, проставляет на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, указывает дату голосования и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им документа могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня.

В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом, наблюдателем.

Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение участковой комиссии после направления к нему членов комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов избирательной комиссии не вправе выдать данному избирателю бюллетень пока не возвратятся члены комиссии, выезжавшие по заявлению данного избирателя, и не будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.

При проведении голосования вне помещения для голосования избирательные комиссии руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями уполномоченных органов.

Напоминаем, что со 2 сентября в участковых избирательных комиссиях (наряду с территориальными комиссиями, МФЦ и сайтом «Госуслуги») можно подать заявление о голосовании по месту нахождения (а не по месту регистрации), а также ознакомиться с данными о себе в списке избирателей.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года (досрочное голосование – 11 и 12 сентября) в Ленинградской области пройдут:

- выборы Губернатора Ленинградской области;

- дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1;

- очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области