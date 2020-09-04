ВместеЯрче - в Гатчине!

Пятый фестиваль #ВместеЯрче пройдет с 16:00 до 20:00 на площади Станислава Богданова в микрорайоне Аэродром.

В этот день на площади будет происходить что-то необычное. К примеру, любой участник сможет почувствовать себя настоящим музыкантом и принять участие в велооркестре – «Крути педали, чтобы исполнить партию саксофона, барабана или пианино!».

Также на фестивале можно будет проверить себя на меткость, пострелять из пневматического оружия в «Экотире». Для этого не нужно платить деньги, а просто заранее (из дома) принести как можно больше чистых пластиковых бутылок. Одна бутылка - один выстрел.

Старшеклассники мечтающие связать себя с техническими специальностями и поступить в лучшие ВУЗы Санкт-Петербурга, на фестивале получат возможность познакомится со спецификой каждого из них. В этом году на фестивале будут представлены экспозиции:

- Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ);

- Национального исследовательского университета ИТМО (Университет «ИТМО»);

- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»);

- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП);

- Санкт-Петербургский горный университет;

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет;

-Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»).

Любителей точных наук привлекут эффектные научно-популярные шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия».

В передвижной лаборатории энергоэкологического аудита Политехнического университета, юные электротехники получат возможность поближе познакомиться с тепловизором, пирометром, анемометром, а также самим попробовать сделать замеры.

Все участники не просто смогут собрать и запрограммировать своего робота, совместно со студентами и преподавателями Университета ГУАП, но также познакомиться с мобильным роботом WorldSkills, «роботом художником» и мини-квадрокоптером RealTime.

А те, у кого вдруг на Фестивале разрядился телефон, без труда зарядят его от «Квантодерева» (зарядки на солнечных батареях), а также от энергии велотренажера – «Заряжай, использую только свою силу!».

Кроме того, специалисты из Ленэнерго на самой площади откроют электролабораторию, и покажут все то, что не показывают на уроках физики.

Студенты из «ЛЭТИ» не просто покажут солнечные панели, но и продемонстрируют интересные разработки с их использованием: квадрокоптер с солнечной батареей, «машинку» на пульте управления с солнечной батареей и умную лампочку с солнечной батареей.

Помимо «Бульвара технологий» на сцене будет необычная яркая концертная программа: группа «Маяковский», Артем Демишев (телепроект «Голос»), вокальная группа «Филармония», Алексей Светлов (телепроект «Фабрика звезд»), шоу-балет «Ремикс».

Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».