ВместеЯрче - в Гатчине!

Пятый фестиваль
#ВместеЯрче пройдет с 16:00 до 20:00 на площади Станислава Богданова в микрорайоне
Аэродром.
В этот день на
площади будет происходить что-то необычное. К примеру, любой участник сможет
почувствовать себя настоящим музыкантом и принять участие в велооркестре –
«Крути педали, чтобы исполнить партию саксофона, барабана или пианино!».
Также на фестивале
можно будет проверить себя на меткость, пострелять из пневматического оружия в
«Экотире». Для этого не нужно платить деньги, а просто заранее (из дома)
принести как можно больше чистых пластиковых бутылок. Одна бутылка - один
выстрел.
Старшеклассники мечтающие связать себя с техническими специальностями и поступить в лучшие ВУЗы Санкт-Петербурга, на фестивале получат возможность познакомится со спецификой каждого из них. В этом году на фестивале будут представлены экспозиции:
- Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ);
- Национального
исследовательского университета ИТМО (Университет «ИТМО»);
- Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»);
- Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП);
- Санкт-Петербургский
горный университет;
- Санкт-Петербургский
государственный экономический университет;
-Институт
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
(филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»).
Любителей точных
наук привлекут эффектные научно-популярные шоу «Занимательная Физика» и
«Занимательная Химия».
В передвижной
лаборатории энергоэкологического аудита Политехнического университета, юные
электротехники получат возможность поближе познакомиться с тепловизором,
пирометром, анемометром, а также самим попробовать сделать замеры.
Все участники не
просто смогут собрать и запрограммировать своего робота, совместно со
студентами и преподавателями Университета ГУАП, но также познакомиться с
мобильным роботом WorldSkills, «роботом художником» и мини-квадрокоптером
RealTime.
Кроме того,
специалисты из Ленэнерго на самой площади откроют электролабораторию, и покажут
все то, что не показывают на уроках физики.
Студенты из «ЛЭТИ»
не просто покажут солнечные панели, но и продемонстрируют интересные разработки
с их использованием: квадрокоптер с солнечной батареей, «машинку» на пульте
управления с солнечной батареей и умную лампочку с солнечной батареей.
Помимо «Бульвара
технологий» на сцене будет необычная яркая концертная программа: группа
«Маяковский», Артем Демишев (телепроект «Голос»), вокальная группа
«Филармония», Алексей Светлов (телепроект «Фабрика звезд»), шоу-балет «Ремикс».
Организатором
#ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по
топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ «Центр энергосбережения и
повышения энергоэффективности Ленинградской области».