Земля для многодетных — за счет бюджета

Сертификат «Земельный капитал» — это возможность семьям, имеющим трех и более детей, бесплатно приобрести в собственность земельный участок, расположенный на территории Ленинградской области.

В этом году стоимость сертификата составляет 350 тысяч рублей. Предоставляется он однократно. Воспользоваться сертификатом можно в течение трех лет с даты его выдачи.

Для получения сертификата многодетной семье необходимо обратиться в уполномоченные органы местного самоуправления по месту жительства или в МФЦ.

Каждая семья сама решает, как распорядиться участком — использовать его для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.