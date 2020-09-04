Земля для многодетных — за счет бюджета

Земля для многодетных — за счет бюджета

Бюджет Ленинградской области на текущий год выделил 3,5 млн рублей на земельные капиталы многодетным семьям.

Рубрики : Общество     04 Sep 2020

Сертификат «Земельный капитал» — это возможность семьям, имеющим трех и более детей, бесплатно приобрести в собственность земельный участок, расположенный на территории Ленинградской области.

В этом году стоимость сертификата составляет 350 тысяч рублей. Предоставляется он однократно. Воспользоваться сертификатом можно в течение трех лет с даты его выдачи.

Для получения сертификата многодетной семье необходимо обратиться в уполномоченные органы местного самоуправления по месту жительства или в МФЦ.

Каждая семья сама решает, как распорядиться участком — использовать его для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.

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