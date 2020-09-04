Земля для многодетных — за счет бюджета

Сертификат «Земельный
капитал» — это возможность семьям, имеющим трех и более детей, бесплатно
приобрести в собственность земельный участок, расположенный на территории
Ленинградской области.
В этом году стоимость
сертификата составляет 350 тысяч рублей. Предоставляется он однократно.
Воспользоваться сертификатом можно в течение трех лет с даты его выдачи.
Для получения сертификата
многодетной семье необходимо обратиться в уполномоченные органы местного
самоуправления по месту жительства или в МФЦ.
Каждая семья сама решает,
как распорядиться участком — использовать его для индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.