Кто 8 сентября останется без света?

Кто 8 сентября останется без света?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных работах на 8 сентября в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     07 Sep 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 10:00 до 18:00

Пудомягское поселение:

массив Лукаши, сад-во «Комсомолец»,

п. Лукаши ул. Средняя, Овражная, ул. Малая,

 

с 09.00 до 18.00

Вырицкое поселение

д. Горки, Каушта

 

с 09.00 до 17.00

Большеколпанское поселение

д. Лядино, Вакколово

 

с 09.00 до 17.00

Веревское поселение

д. Пегелево, Кирлово, торфопредприятие, с-ва "Мостовик", "Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха ", "Тайга", "Радуга", "Азимут", "Обуховец"     

 

с 09.00 до18.00

Сусанинское поселение

п.Кобралово Ленинградская ул.

 

09:00 -18:00

Сиверское поселение

д. Большево

        

09:00-18:00

Антропшино, ул. Антропшинская

 

09:00 -17:00        

Кобринское поселение

п. Карташевская, д. Руново            

 

09:00-17:00

Пудостьское поселение

д. Терволово (АО "Коммунальные системы", п\ф "Скворицы", ООО "Хенди", ООО "СТРОЙМЕТАЛЛ")             

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