Кто 8 сентября останется без света?

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
с 10:00 до 18:00
Пудомягское поселение:
массив Лукаши, сад-во
«Комсомолец»,
п. Лукаши ул. Средняя, Овражная,
ул. Малая,
с 09.00 до 18.00
Вырицкое поселение
д. Горки, Каушта
с 09.00 до 17.00
Большеколпанское поселение
д. Лядино, Вакколово
с 09.00 до 17.00
Веревское поселение
д. Пегелево, Кирлово, торфопредприятие,
с-ва "Мостовик", "Лесное", "Тайцы",
"Тритон", "Ольха ", "Тайга", "Радуга",
"Азимут", "Обуховец"
с 09.00 до18.00
Сусанинское поселение
п.Кобралово Ленинградская ул.
09:00 -18:00
Сиверское поселение
д. Большево
09:00-18:00
Антропшино, ул. Антропшинская
09:00 -17:00
Кобринское поселение
п. Карташевская, д. Руново
09:00-17:00
Пудостьское поселение
д. Терволово (АО
"Коммунальные системы", п\ф "Скворицы", ООО
"Хенди", ООО "СТРОЙМЕТАЛЛ")