В 2020
году все образовательные учреждения Гатчинского муниципального района пройдут
процедуру независимой оценки качества оказания услуг.
В
соответствии со ст.95 Федерального закона от 29.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в рамках мониторинга по независимой оценке качества
оказания услуг населению, предоставляемых образовательными организациями района
в 2020 году, будет проводится опрос,
посвященный изучению мнения родителей о качестве образовательных услуг,
предоставляемых образовательными организациями в Гатчинском муниципальном
районе. При этом будут изучаться такие факторы, как доступность
информации о школе, комфортность условий, в которых обучаются дети,
доброжелательность и компетентность педагогов, а также общая удовлетворенность
качеством образовательной деятельности.
В
проведении независимой оценки принимает активное участие Общественный совет при
Комитете образования Гатчинского муниципального района.
Все
данные, полученные в ходе проверки, будут тщательно фиксироваться
организацией-оператором, а затем проходить стандартную процедуру обобщения и
анализа.
Результаты
независимой оценки качества будут использоваться в управленческой деятельности Комитета
образования Гатчинского муниципального района.
Результаты
независимой оценки будут опубликованы в открытом доступе в сети Интернет.
После
получения и обработки актуальной информации задачей Общественного совета будет
выработка предложений по улучшению работы исследованных образовательных
организаций.
Комитет
образования Гатчинского муниципального района в течение месяца со дня проверки
рассмотрит поступившую информацию и примет меры по совершенствованию работы
конкретной образовательной организации с учетом предложений Общественного
совета.
Независимая
оценка качества образования поможет формировать рейтинги школ (отражающие их
деятельность и учебные программы) и позволит совершенствовать образовательную
систему Гатчинского муниципального района.
Сведения
о результатах независимой оценки качества осуществления образовательной
деятельности муниципальными образовательными организациями Гатчинского муниципального района
будут размещены на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru.