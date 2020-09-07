В 2020 году все образовательные учреждения Гатчинского муниципального района пройдут процедуру независимой оценки качества оказания услуг.

В соответствии со ст.95 Федерального закона от 29.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках мониторинга по независимой оценке качества оказания услуг населению, предоставляемых образовательными организациями района в 2020 году, будет проводится опрос, посвященный изучению мнения родителей о качестве образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями в Гатчинском муниципальном районе. При этом будут изучаться такие факторы, как доступность информации о школе, комфортность условий, в которых обучаются дети, доброжелательность и компетентность педагогов, а также общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности.

В проведении независимой оценки принимает активное участие Общественный совет при Комитете образования Гатчинского муниципального района.

Все данные, полученные в ходе проверки, будут тщательно фиксироваться организацией-оператором, а затем проходить стандартную процедуру обобщения и анализа.

Результаты независимой оценки качества будут использоваться в управленческой деятельности Комитета образования Гатчинского муниципального района.

Результаты независимой оценки будут опубликованы в открытом доступе в сети Интернет.

После получения и обработки актуальной информации задачей Общественного совета будет выработка предложений по улучшению работы исследованных образовательных организаций.

Комитет образования Гатчинского муниципального района в течение месяца со дня проверки рассмотрит поступившую информацию и примет меры по совершенствованию работы конкретной образовательной организации с учетом предложений Общественного совета.

Независимая оценка качества образования поможет формировать рейтинги школ (отражающие их деятельность и учебные программы) и позволит совершенствовать образовательную систему Гатчинского муниципального района.

Сведения о результатах независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Гатчинского муниципального района будут размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru.