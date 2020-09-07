Первые соревнования после пандемии – и сразу бронза

Соревнования проходили 29-30 августа в Брянске на недавно открывшемся после реконструкции стадионе «Десна», который сегодня может похвастаться яркими трибунами на три тысячи зрителей, натуральным газоном и современной легкоатлетической дорожкой Mondo – мечтой любого спортсмена и тренера.

В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших легкоатлетов из 59 регионов России. Для гатчинской прыгуньи в высоту Татьяны Ермаченковой это первые большие соревнования за последние полгода. Как правило, в сентябре спортивный сезон уже заканчивается и в копилке легкоатлетов – участие в 8-10 стартах. В этом году в связи с пандемией все перевернулось – отсутствие соревновательной практики, тренировки без сектора для прыжков, без стадиона, в лесу и в домашних условиях.

Тем не менее, Татьяна успешно прошла первое испытание. Начав соревнование с высоты 1м 70см, она без ошибок последовательно преодолевала все высоты и даже неудобные для нее 1м 85см взяла с первой попытки. В итоге Татьяна Ермаченкова заняла почетное третье место среди 12 участниц. Впереди нее оказались только более опытные Олимпийская чемпионка Анна Чичерова из Москвы и Кристина Королева из Липецка.

Отличный результат в преддверии основного старта сезона – Чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября. Все впереди – в легкой атлетике сезон только начинается.