Первые соревнования после пандемии – и сразу бронза

Соревнования
проходили 29-30 августа в Брянске на недавно открывшемся после реконструкции стадионе
«Десна», который сегодня может похвастаться яркими трибунами на три тысячи
зрителей, натуральным газоном и современной легкоатлетической дорожкой Mondo – мечтой
любого спортсмена и тренера.
В соревнованиях
приняли участие более 400 сильнейших легкоатлетов из 59 регионов России. Для
гатчинской прыгуньи в высоту Татьяны Ермаченковой это первые большие
соревнования за последние полгода. Как правило, в сентябре спортивный сезон уже
заканчивается и в копилке легкоатлетов – участие в 8-10 стартах. В этом году в
связи с пандемией все перевернулось – отсутствие соревновательной практики,
тренировки без сектора для прыжков, без стадиона, в лесу и в домашних условиях.
Тем не менее,
Татьяна успешно прошла первое испытание. Начав соревнование с высоты 1м 70см,
она без ошибок последовательно преодолевала все высоты и даже неудобные для нее
1м 85см взяла с первой попытки. В итоге Татьяна Ермаченкова заняла почетное
третье место среди 12 участниц. Впереди нее оказались только более опытные Олимпийская
чемпионка Анна Чичерова из Москвы и Кристина Королева из Липецка.
Отличный результат
в преддверии основного старта сезона – Чемпионата России, который пройдет в
Челябинске с 8 по 11 сентября. Все впереди – в легкой атлетике сезон только
начинается.