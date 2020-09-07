Счастливый август фонда «Счастливое будущее»

Исполнительный
директор фонда Анна Оснач рассказала, что все желающие смогли «встать на доску»
и попрыгать на волнах Финского залива в вейк-парке «Kingwinch»,
ребята прияли участие в турнире по футболу для дворовых команд и посетили
футбольный матч между командами «Зенит» и «Тамбов» на стадионе «Газпром – Арена».
В
рамках военно-патриотического воспитания подопечные фонда побывали в гостях у
проекта «Аллея Российской Славы» в поселке Сиверский и стали участниками
десятой – юбилейной акции по раздельному сбору вторсырья «ЭКО – Коммунар».
Не
обошлось и без традиционной выдачи продуктовых наборов: каждую неделю столь
нужная помощь отправлялась нуждающимся семьям в Гатчину, Новый Свет, Пудость,
Лукаши, Покровку, Коммунар и другие населенные пункты. Также в фонде поздравили
школьников и студентов с наступающим Днем знаний. Ребятам вручили рюкзаки и необходимые
предметы для учебы и творчества.
Пожалуй,
самым ярким мероприятием августа стала прогулка на теплоходе по Неве. Здесь
подростков ждало множество сюрпризов. Среди них концерт вокалистов
продюсерского центра «Music Soul» и танцевальный мастер-класс от Альберта
Богданова – финалиста шоу «Dance Революция» на Первом канале. Для приглашенных
ребят с ограниченными возможностями здоровья настоящим подарком стала встреча
со спортсменом, художником и актером инклюзивного театра и кино Александром
Похилько. Александр – сирота, который родился без кистей рук и стоп. Он
специально прилетел на эту встречу из Москвы, чтобы представить свой фонд
«Жизнь в движении», который помогает детям с инвалидностью жить и верить в себя.
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Фонд «Счастливое будущее» благодарит всех, кто помогает детям Гатчинского
района сделать их мир ярче и интереснее. Вместе мы делаем настоящие, хоть и
маленькие чудеса, как и этот август, - сказала Анна Оснач.