Счастливый август фонда «Счастливое будущее»

Исполнительный директор фонда Анна Оснач рассказала, что все желающие смогли «встать на доску» и попрыгать на волнах Финского залива в вейк-парке «Kingwinch», ребята прияли участие в турнире по футболу для дворовых команд и посетили футбольный матч между командами «Зенит» и «Тамбов» на стадионе «Газпром – Арена».

В рамках военно-патриотического воспитания подопечные фонда побывали в гостях у проекта «Аллея Российской Славы» в поселке Сиверский и стали участниками десятой – юбилейной акции по раздельному сбору вторсырья «ЭКО – Коммунар».

Не обошлось и без традиционной выдачи продуктовых наборов: каждую неделю столь нужная помощь отправлялась нуждающимся семьям в Гатчину, Новый Свет, Пудость, Лукаши, Покровку, Коммунар и другие населенные пункты. Также в фонде поздравили школьников и студентов с наступающим Днем знаний. Ребятам вручили рюкзаки и необходимые предметы для учебы и творчества.

Пожалуй, самым ярким мероприятием августа стала прогулка на теплоходе по Неве. Здесь подростков ждало множество сюрпризов. Среди них концерт вокалистов продюсерского центра «Music Soul» и танцевальный мастер-класс от Альберта Богданова – финалиста шоу «Dance Революция» на Первом канале. Для приглашенных ребят с ограниченными возможностями здоровья настоящим подарком стала встреча со спортсменом, художником и актером инклюзивного театра и кино Александром Похилько. Александр – сирота, который родился без кистей рук и стоп. Он специально прилетел на эту встречу из Москвы, чтобы представить свой фонд «Жизнь в движении», который помогает детям с инвалидностью жить и верить в себя.

- Фонд «Счастливое будущее» благодарит всех, кто помогает детям Гатчинского района сделать их мир ярче и интереснее. Вместе мы делаем настоящие, хоть и маленькие чудеса, как и этот август, - сказала Анна Оснач.