Славься, Гатчина, на все времена!

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко посвятил свое выступление историческому становлению нашего города, отметив, что за 500 лет своего существования Гатчина была и хутором в составе Новгородских земель, и революционным Троцким, и советским Красногвардейском; в 1900 году была самым благоустроенным европейским городом.

- Гатчина всегда была главным форпостом Санкт-Петербурга, Петрограда и Ленинграда. Таким и останется. И все благодаря тому, что здесь проживают и работают таким прекрасные и трудолюбивые люди, как вы, - сказал Виталий Филоненко.

Глава районной администрации Людмила Нещадим отметила, что 224 года для одного города – это не очень большой срок в разрезе огромной страны, но для Гатчины – это целая история, наполненная большим количеством значимых событий.

Людмила Нещадим рассказала, что за последние пять лет в экономику Гатчины было инвестировано около 30 млрд рублей, из них 19 млрд рублей были направлены на развитие социальной сферы, в том числе построено 32 социально значимых объекта, из них четыре новых детских сада. После капитального ремонта открылся бывший железнодорожный детский сад и поликлиника на улице Урицкого, а также новая поликлиника на Аэродроме и современный перинатальный центр.

По словам главы районной администрации, оценивая вклад гатчинцев в развитие Ленинградской области, глава региона Александр Дрозденко неслучайно принял окончательное решение о придании Гатчине статуса столицы Ленинградской области.

- Для нас это не только огромная ответственность, но и новые возможности. В наших руках сделать все, чтобы Гатчина стала настоящей столицей, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Особые слова благодарности она адресовала ветеранам труда и Великой Отечественной войны, руководителям общественных организаций, политических партий, предпринимателям и молодежи, а также директорскому корпусу промышленных предприятий и бюджетной сферы за вклад в развитие города и проявленный профессионализм в непростой период пандемии.

- Мы гордимся своими земляками, чтим нашу историю и уверены в сегодняшнем и завтрашнем дне, - добавила Людмила Нещадим.

Почетную грамоту главы города Гатчины в этот день получили ведущий инженер АО «218 АРЗ» Евгений Валерьевич Васильев, руководитель Гатчинского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области Андрей Юрьевич Виноградов, сварщик 4-ого разряда участка по обслуживанию и ремонту тепловых сетей МУП «Тепловые сети» Роман Олегович Гуревич, уборщик территорий микрорайона «Аэродром – Мариенбург» МУП ЖКХ города Гатчины Людмила Сергеевна Иванова, начальник управления ядерной и радиационной безопасности ФГБУ «ПИЯФ им. Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Александр Вадимович Коротынский, генеральный директор, врач детского лечебно-диагностического центра «Бейби-Мед» Любовь Евгеньевна Крупянская, обходчик по водоподъемным и водозаборным сооружениям энерго-механического участка МУП «Водоканал» Константин Павлович Сушков, слесарь механосборочных работ арматурного комплекса ОАО «Завод «Буревестник» Сергей Геннадьевич Феофанов, председатель совета ветеранов микрорайона «Мариенбург» Лариса Владимировна Царькова, водитель 5-ого разряда УБДХ города Гатчины Александр Васильевич Ширяев.

Благодарность главы администрации Гатчинского района получили директор культурно-просветительского объединения «Облако» Анна Анатольевна Абикулова, директор Центра культуры ингерманландских финнов «ХАТСИНА» Нина Андреевна Аниконова, руководитель военно-патриотического клуба «Отчий край» Владимир Михайлович Жилин, заместитель начальника отдела ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Юрий Валерьевич Коржевский, инспектор группы охраны общественного порядка УМВД России по Гатчинскому району Ирина Игоревна Кувалдина, главный специалист отдела «Аэродром» филиала МФЦ «Гатчинский» Ольга Амершевна Кудряшова, начальник коммерческого отдела ООО «Опытный завод строительных конструкций» Владимир Анатольевич Малышев, директор культурного центра «Дом Исаака Шварца» Антонина Владимировна Нагорная, директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Александрович Фикс, главный государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области Александр Анатольевич Фокин, директор производственно-строительной фирмы «КОРТ» Светлана Алексеевна Сергеева и ее заместители Людмила Николаевна Соловьева и Кирилл Викторович Шабнов.

Концертную программу торжества составили творческие коллективы города, среди которых воспитанники школы спортивного бального танца «Олимпия», танцевальная группа «Фанаты Фанка», Анна Абикулова с песней «Гатчина», Жанна Корнеева с песней «Гатчинский вальс», ансамбль русской песни «Горница», ансамбль гусляров «Перезвон», фольклорный ансамбль «Коляды», ансамбль танца «Партита», Наталья Рочева и многие другие.

Фото Ольги Фирсовой