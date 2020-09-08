«Дым над водой»: эта музыка будет вечной!

Уже накануне фестиваля стало понятно, что он станет настоящим событием для всех любителей музыки. Наша редакция прочувствовала это буквально сразу после размещения анонса музыкального шоу, с удивлением отмечая непрерывно нарастающее количество его прочтений и перепостов. Похоже, за последние несколько месяцев люди заждались той радости, которую несет в себе хорошая музыка в живом исполнении. А если эта музыка еще и необычайно разнообразна, и главная задача фестиваля — объединить людей, представив им органичный синтез, казалось бы, несовместимых музыкальных стилей и жанров?

В этот день в Гатчине в единое целое сплелись мировая классика, эстрада, джаз, рок — русский и зарубежный. «Висела ночь на тонкой нитке звука» - пел когда-то один из классиков русского рока, Андрей Макаревич. Можно сказать, что и все события этого шоу нанизались и надёжно «повисли» на тонкой, но прочной нити, сплетённой организатором фестиваля - симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Целый день 92 молодых музыканта играли для нас музыку всех жанров - от оперных арий до хитов группы Deep Purple, сопровождая выступления звёзд классической и рок-сцен.

Напомним, вход на фестиваль был свободным. Еще одной из главных особенностей этого шоу на воде стало гармоничное единство с уникальными природными ландшафтами гатчинского парка.

«Мы хотим вас слышать!»

- Я надеюсь, что классическая музыка найдет своих новых поклонников, а рок-музыка по-новому откроется сегодня, - отметил художественный руководитель и идеолог фестиваля Михаил Голиков, приветствуя гостей фестиваля. - Музыка — это клапан эмоций, и я надеюсь, что сегодня любовь, счастье и радость будут главными нашими спутниками.

Программа фестиваля началась ровно в полдень выступлением оркестра «Таврический» на главной сцене на берегу Филькина озера. Над Гатчиной поплыли звуки вальса короля этого жанра — великого Иоганна Штрауса. Людей у озера становилось всё больше и больше.

- Мы хотим вас слышать, мы уже полгода не слышали нашего зрителя! - эти слова ведущего шоу Юрия Балтачева явно передали не только настроение музыкантов, но и ожидания зрителей.

От Штрауса перешли к звезде нашего времени - Виктору Цою. Именно с его знаменитой песни «Группа крови» начала свое дебютное, кстати, выступление школьная рок-группа из Санкт-Петербурга «ТяниТолкай». Талантливых старшеклассников сменили кумиры всех детей и их родителей - авторы музыки к культовым мультсериалам «Смешарики» и «Летающие звери» Марина Ланда и Сергей Васильев, представившие джаз-поп-рок оркестр «СмешБэнд». В концерте «От винта!» прозвучали не только знакомые всем композиции из этих мультиков в живом исполнении артистов, но и ожили на экране любимые мультистории.

Балканский, скандинавский, петербургский: и это всё — о роке!

Дневная программа фестиваля продолжилась выступлениями трёх достаточно молодых, но уже прославленных на рок-сцене команд.

Группа музыкантов из Питера «Добраночь» была основана в 1998 году во Франции. Объехав полмира, вот уже более двадцати лет она несет неиссякаемую энергию этнической еврейской, русской, цыганской музыки. На фестивале «Дым на воде» ребята сыграли рок в балканском стиле, добавив фееричности и карнавализации в шоу на воде.

Свой новый альбом «Баллады утраченных времен» представили в Гатчине музыканты рок-группы Nytt Land, давно уже ставшие завсегдатаями крупнейших музыкальных и творческих площадок Европы и России. Наталья и Анатолий Пахаленко на протяжении многих лет изучают и исполняют эпос Северной и Северо-восточной Европы, играя рок в скандинавском стиле.

Еще одна группа, представленная на фестивале - Ангел НеБес» – играет русский рок в лучших традициях Северной столицы. Эта команда была образована в 2006 году в Тульской области. Добившись серьезного успеха на крупных рок-фестивалях, музыканты перебрались в Санкт-Петербург, где почти сразу завоевали сердца многочисленных поклонников.

...Кстати, пока над Филькиным озером гремели роковые композиции, изысканную классическую музыку можно было послушать еще на одной площадке фестиваля — в «Музыкальном шатре» у Приоратского замка. Меломаны наслаждались здесь игрой камерного оркестра, исполнявщего классическую и джазовую музыку, и смотрели легендарную немую ленту Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» под живое сопровождение автора музыки к нему, замечательного петербургского композитора Мурата Кабардокова.

Гала-концерт над водой

Вечером на большой сцене фестиваля начался долгожданный гала-концерт с участием симфонического оркестра, звёзд оперы, эстрады и рока. Перед началом гала-концерта многочисленных гостей фестиваля лично приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Своё выступление Александр Юрьевич начал с отличной новости, напомнив, что в этом году Российская Федерация наконец передала Приоратский парк Ленинградской области. По его словам, отныне Приоратский парк станет постоянной площадкой ежегодного фестиваля «Дым над водой».

- Мы создали дирекцию Приоратского парка, разработали программу его реставрации, - отметил он. - «Дым над водой» — первый серьезный фестиваль, который мы проводим здесь. Это действительно уникальный фестиваль: наш областной симфонический оркестр, рок-музыканты, которые поют под живой звук симфонического оркестра — такое редко где сегодня увидишь. Я надеюсь, что мы сегодня испытаем массу удовольствия...

В этот день в Гатчине собрались настоящие звёзды как классической музыки, так и мировой эстрады, и рок-музыки. В роли ведущего гала-концерта выступил легендарный шоумен, композитор, поэт, фронтмен питерской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. А потом «звёзды» посыпались буквально одна за другой. На гатчинскую сцену вышла солистка Мариинского театра Ольга Пудова, в послужном списке которой - выступления на лучших мировых оперных сценах.

К ней присоединился народный артист России, звезда Мариинского театра и Королевской оперы (Лондон) Сергей Лейферкус - баритон, завоевавший все оперные сцены мира. В арсенале исполнителя - более ста оперных партий на русском, итальянском, французском, немецком и английском языках. Это его называют лучшим российским Евгением Онегиным, эталонным исполнителем князя Игоря в одноименной опере и Яго в опере «Отелло» Верди.

Оперных сменили знаменитые эстрадные исполнители - звезда российских и европейских мюзиклов Иван Ожогин, звезда американской эстрады Дмитрий Гайворонский, победители шоу «Голос» Аскер Бербеков, Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский.

С наступлением темноты на сцену вышли настоящие легенды русского рока Вячеслав Бутусов и Сергей Чиграков (группа Чиж&Co). «Зал» в природном амфитеатре, насчитывающий уже тысячи зрителей, отчаянно рукоплескал им - под знакомые и очень любимые песни разворачивалась история не менее двух поколений.

В этот день на концертных площадках «Дыма над водой» вспоминали Виктора Цоя, хором напевая его бессмертные хиты. Не забыли отдать дань уважения медицинским работникам, защищающим нас от эпидемии коронавируса: на фестивальной сцене чествовали команду врачей из Сиверской больницы, самоотверженно трудившихся в самые тяжелые для всех дни. Кстати, организаторы подготовили для гостей фестиваля необычный сюрприз — на гала-концерте для них выступил ансамбль врачей.

Среди других сюрпризов были спортивное шоу на воде, выступление байкеров - участников одного из крупнейших международных мотоклубов Wolf Skull MC, появление воздушного шара над водой. А в конце мероприятия артисты вместе со зрителями исполнили хиты группы «Кино». Народное караоке завершилось феерическим огненным шоу и фейерверком.

«Спасибо за музыку и атмосферу!»

Многочисленные зрители, и в первую очередь, гатчинцы, высоко оценили организацию мероприятия, сделав скидки на то, что подобный фестиваль в Приоратском парке проходит впервые. Заблудиться среди объектов фестиваля было трудно - в парке были размещены его маршрутные карты. Желающие могли расположиться в зрительском партере на четыреста мест. В распоряжении любителей «отдыха на траве» оказались просторные холмы-террасы этой части парка. Подкрепиться можно было на организованном фуд-корте, но многие брали еду и напитки с собой. Зрители вели себя вполне цивилизованно и дружелюбно, что было особенно приятно.

Уже в этот вечер в интернете появились многочисленные отзывы, и большинство из них было одобрительными и даже восторженными:

...Спасибо за музыку и атмосферу!

…Потрясающее мероприятие! Много света, музыки, атмосфера единения... Песни нашей молодости, мировые хиты, классика... Спасибо организаторам за подбор репертуара, теплые впечатления и потрясающий салют!

...Спасибо! Для нашего города это было лучшее, что происходило за последние долгие годы.

...Замечательный концерт! Я будто вернулась на 25 лет назад, в песни моей юности. Замечательный репертуар, потрясающий состав исполнителей. Огромное спасибо организаторам! Жду с нетерпением следующего.

...А я хочу сказать спасибо оркестру. Молодые красивые ребята, и весь долгий концерт классно отыграли!

...Было очень здорово. И да, это был лучший оpen air, что я видела в Гатчине!

Конечно, были и пожелания организаторам фестиваля. Среди них - дополнительные экраны для трансляции, большее количество сидячих мест, нормальное освещение в Приоратском парке на время фестиваля (люди выходили из парка в темноте, освещая себе путь телефонами).

А в общем и целом, гатчинский «Дым над водой» удался на славу. Музыка разносилась по городу целый день, магнитом притягивая тысячи людей к Приоратскому парку. Но финальные аккорды концерта, вместе с раскатами фейерверка, прозвучали, как и положено — не позже одиннадцати часов вечера. Люди расходились вдохновленные, обмениваясь впечатлениями и унося в душе именно то чувство, которое пожелал им обнаружить в себе Михаил Голиков, - необыкновенный драйв, тот самый открывшийся «клапан» эмоций, переполнявших душу.

В общем, да здравствует музыка! И — да, пусть она будет вечной...