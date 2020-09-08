«Дым над водой»: эта музыка будет вечной!

Уже
накануне фестиваля стало понятно, что он станет настоящим событием для всех
любителей музыки. Наша редакция прочувствовала это буквально сразу после
размещения анонса музыкального шоу, с удивлением отмечая непрерывно нарастающее
количество его прочтений и перепостов. Похоже, за последние несколько месяцев
люди заждались той радости, которую несет в себе хорошая музыка в живом
исполнении. А если эта музыка еще и необычайно разнообразна, и главная задача
фестиваля — объединить людей, представив им органичный синтез, казалось бы,
несовместимых музыкальных стилей и жанров?
В
этот день в Гатчине в единое целое сплелись мировая классика, эстрада, джаз,
рок — русский и зарубежный. «Висела ночь на тонкой нитке звука» - пел когда-то
один из классиков русского рока, Андрей Макаревич. Можно сказать, что и все
события этого шоу нанизались и надёжно «повисли» на тонкой, но прочной нити,
сплетённой организатором фестиваля - симфоническим оркестром Ленинградской
области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Целый день 92 молодых
музыканта играли для нас музыку всех жанров - от оперных арий до хитов группы
Deep Purple, сопровождая выступления звёзд классической и рок-сцен.
Напомним,
вход на фестиваль был свободным. Еще одной из главных особенностей этого шоу на
воде стало гармоничное единство с уникальными природными ландшафтами
гатчинского парка.
«Мы
хотим вас слышать!»
-
Я надеюсь, что классическая музыка найдет своих новых поклонников, а рок-музыка
по-новому откроется сегодня, - отметил художественный руководитель и идеолог
фестиваля Михаил Голиков, приветствуя гостей фестиваля. - Музыка — это клапан
эмоций, и я надеюсь, что сегодня любовь, счастье и радость будут главными
нашими спутниками.
Программа
фестиваля началась ровно в полдень выступлением оркестра «Таврический» на
главной сцене на берегу Филькина озера. Над Гатчиной поплыли звуки вальса
короля этого жанра — великого Иоганна Штрауса. Людей у озера становилось всё
больше и больше.
-
Мы хотим вас слышать, мы уже полгода не слышали нашего зрителя! - эти слова
ведущего шоу Юрия Балтачева явно передали не только настроение музыкантов, но и
ожидания зрителей.
От
Штрауса перешли к звезде нашего времени - Виктору Цою. Именно с его знаменитой
песни «Группа крови» начала свое дебютное, кстати, выступление школьная
рок-группа из Санкт-Петербурга «ТяниТолкай». Талантливых старшеклассников
сменили кумиры всех детей и их родителей - авторы музыки к культовым
мультсериалам «Смешарики» и «Летающие звери» Марина Ланда и Сергей Васильев,
представившие джаз-поп-рок оркестр «СмешБэнд». В концерте «От винта!»
прозвучали не только знакомые всем композиции из этих мультиков в живом исполнении
артистов, но и ожили на экране любимые мультистории.
Балканский,
скандинавский, петербургский: и это всё — о роке!
Дневная
программа фестиваля продолжилась выступлениями трёх достаточно молодых, но уже
прославленных на рок-сцене команд.
Группа
музыкантов из Питера «Добраночь» была основана в 1998 году во Франции. Объехав
полмира, вот уже более двадцати лет она несет неиссякаемую энергию этнической
еврейской, русской, цыганской музыки. На фестивале «Дым на воде» ребята сыграли
рок в балканском стиле, добавив фееричности и карнавализации в шоу на воде.
Свой
новый альбом «Баллады утраченных времен» представили в Гатчине музыканты
рок-группы Nytt Land, давно уже ставшие завсегдатаями крупнейших музыкальных и
творческих площадок Европы и России. Наталья и Анатолий Пахаленко на протяжении
многих лет изучают и исполняют эпос Северной и Северо-восточной Европы, играя
рок в скандинавском стиле.
Еще
одна группа, представленная на фестивале - Ангел НеБес» – играет русский рок в
лучших традициях Северной столицы. Эта команда была образована в 2006 году в
Тульской области. Добившись серьезного успеха на крупных рок-фестивалях,
музыканты перебрались в Санкт-Петербург, где почти сразу завоевали сердца
многочисленных поклонников.
...Кстати,
пока над Филькиным озером гремели роковые композиции, изысканную классическую
музыку можно было послушать еще на одной площадке фестиваля — в «Музыкальном
шатре» у Приоратского замка. Меломаны наслаждались здесь игрой камерного
оркестра, исполнявщего классическую и джазовую музыку, и смотрели легендарную немую ленту Дзиги Вертова «Человек с
киноаппаратом» под живое сопровождение автора музыки к нему, замечательного
петербургского композитора Мурата Кабардокова.
Гала-концерт
над водой
Вечером
на большой сцене фестиваля начался долгожданный гала-концерт с участием
симфонического оркестра, звёзд оперы, эстрады и рока. Перед началом
гала-концерта многочисленных гостей фестиваля лично приветствовал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Своё выступление Александр Юрьевич
начал с отличной новости, напомнив, что в этом году Российская Федерация
наконец передала Приоратский парк Ленинградской области. По его словам, отныне
Приоратский парк станет постоянной площадкой ежегодного фестиваля «Дым над
водой».
-
Мы создали дирекцию Приоратского парка, разработали программу его реставрации,
- отметил он. - «Дым над водой» — первый серьезный фестиваль, который мы
проводим здесь. Это действительно уникальный фестиваль: наш областной
симфонический оркестр, рок-музыканты, которые поют под живой звук
симфонического оркестра — такое редко где сегодня увидишь. Я надеюсь, что мы
сегодня испытаем массу удовольствия...
В
этот день в Гатчине собрались настоящие звёзды как классической музыки, так и
мировой эстрады, и рок-музыки. В роли
ведущего гала-концерта выступил легендарный шоумен, композитор, поэт, фронтмен
питерской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. А потом «звёзды» посыпались
буквально одна за другой. На гатчинскую сцену вышла солистка Мариинского театра
Ольга Пудова, в послужном списке которой - выступления на лучших мировых
оперных сценах.
К
ней присоединился народный артист России, звезда Мариинского театра и
Королевской оперы (Лондон) Сергей Лейферкус - баритон, завоевавший все оперные
сцены мира. В арсенале исполнителя - более ста оперных партий на русском, итальянском,
французском, немецком и английском языках. Это его называют лучшим российским
Евгением Онегиным, эталонным исполнителем князя Игоря в одноименной опере и Яго
в опере «Отелло» Верди.
Оперных
сменили знаменитые эстрадные исполнители - звезда российских и европейских
мюзиклов Иван Ожогин, звезда американской эстрады Дмитрий Гайворонский,
победители шоу «Голос» Аскер Бербеков, Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский.
С
наступлением темноты на сцену вышли настоящие легенды русского рока Вячеслав
Бутусов и Сергей Чиграков (группа Чиж&Co). «Зал» в природном амфитеатре, насчитывающий уже тысячи
зрителей, отчаянно рукоплескал им - под знакомые и очень любимые песни
разворачивалась история не менее двух поколений.
В
этот день на концертных площадках «Дыма над водой» вспоминали Виктора Цоя,
хором напевая его бессмертные хиты. Не забыли отдать дань уважения медицинским
работникам, защищающим нас от эпидемии коронавируса: на фестивальной сцене
чествовали команду врачей из Сиверской больницы, самоотверженно трудившихся в
самые тяжелые для всех дни. Кстати, организаторы подготовили для гостей
фестиваля необычный сюрприз — на гала-концерте для них выступил ансамбль
врачей.
Среди
других сюрпризов были спортивное шоу на воде, выступление байкеров - участников
одного из крупнейших международных мотоклубов Wolf Skull MC, появление
воздушного шара над водой. А в конце мероприятия артисты вместе со зрителями
исполнили хиты группы «Кино». Народное караоке завершилось феерическим огненным
шоу и фейерверком.
«Спасибо
за музыку и атмосферу!»
Многочисленные
зрители, и в первую очередь, гатчинцы, высоко оценили организацию мероприятия,
сделав скидки на то, что подобный фестиваль в Приоратском парке проходит
впервые. Заблудиться среди объектов фестиваля было трудно - в парке были
размещены его маршрутные карты. Желающие могли расположиться в зрительском
партере на четыреста мест. В распоряжении любителей «отдыха на траве» оказались
просторные холмы-террасы этой части парка. Подкрепиться можно было на
организованном фуд-корте, но многие брали еду и напитки с собой. Зрители вели
себя вполне цивилизованно и дружелюбно, что было особенно приятно.
Уже
в этот вечер в интернете появились многочисленные отзывы, и большинство из них
было одобрительными и даже восторженными:
...Спасибо
за музыку и атмосферу!
…Потрясающее
мероприятие! Много света, музыки, атмосфера единения... Песни нашей молодости,
мировые хиты, классика... Спасибо организаторам за подбор репертуара, теплые
впечатления и потрясающий салют!
...Спасибо!
Для нашего города это было лучшее, что происходило за последние долгие годы.
...Замечательный
концерт! Я будто вернулась на 25 лет назад, в песни моей юности. Замечательный
репертуар, потрясающий состав исполнителей. Огромное спасибо организаторам! Жду
с нетерпением следующего.
...А
я хочу сказать спасибо оркестру. Молодые красивые ребята, и весь долгий концерт
классно отыграли!
...Было
очень здорово. И да, это был лучший оpen air, что я видела в Гатчине!
Конечно,
были и пожелания организаторам фестиваля. Среди них - дополнительные экраны для
трансляции, большее количество сидячих мест, нормальное освещение в Приоратском
парке на время фестиваля (люди выходили из парка в темноте, освещая себе путь
телефонами).
А
в общем и целом, гатчинский «Дым над водой» удался на славу. Музыка разносилась по городу целый день, магнитом
притягивая тысячи людей к Приоратскому парку. Но финальные аккорды концерта,
вместе с раскатами фейерверка, прозвучали, как и положено — не позже
одиннадцати часов вечера. Люди расходились вдохновленные, обмениваясь
впечатлениями и унося в душе именно то чувство, которое пожелал им обнаружить в
себе Михаил Голиков, - необыкновенный драйв, тот самый открывшийся «клапан»
эмоций, переполнявших душу.
В
общем, да здравствует музыка! И — да, пусть она будет вечной...