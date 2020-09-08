Ленинградская область продолжит сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом

Ленинградская область продолжит сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом

Правительство Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный университет подписали дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве, заключенному в 2019 году.

Рубрики : Экономика     08 Sep 2020

Документ скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«СПбГУ стал стратегическим партнером Ленинградской области только по одной причине — это качество. И жизнь подтвердила правильность нашего выбора», — заявил Александр Дрозденко при подписании дополнительного соглашения.

Основные цели сотрудничества — внедрение роботизированного комплекса «СПбГУ Дайнэмикс» для внутренней диагностики трубопроводов и развитие информационных систем. С помощью инновационных технологий специалисты будут исследовать километры сетей ГУП «Леноблводоканал» для выявления аварийности.

Парк роботов разрабатывается «СПбГУ Дайнэмикс» в соответствии с техническим заданием и потребностями Леноблводоканала. В линейке роботов будет три разных модели, способных обследовать трубы диаметром от 150 мм. При дефектоскопии будут использоваться ультразвуковой и магнитный методы.

Использование роботов позволит эффективно обследовать трубопроводы, быстро определять, где нужны замена и ремонт, выявлять незаконные врезки в сети. Главный итог —  повышение качества воды.


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