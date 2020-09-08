Ленинградская область продолжит сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом

Документ скрепили
подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор СПбГУ
Николай Кропачев.
«СПбГУ стал
стратегическим партнером Ленинградской области только по одной причине — это
качество. И жизнь подтвердила правильность нашего выбора», — заявил Александр
Дрозденко при подписании дополнительного соглашения.
Основные цели сотрудничества
— внедрение роботизированного комплекса «СПбГУ Дайнэмикс» для внутренней
диагностики трубопроводов и развитие информационных систем. С помощью
инновационных технологий специалисты будут исследовать километры сетей ГУП
«Леноблводоканал» для выявления аварийности.
Парк роботов
разрабатывается «СПбГУ Дайнэмикс» в соответствии с техническим заданием и
потребностями Леноблводоканала. В линейке роботов будет три разных модели,
способных обследовать трубы диаметром от 150 мм. При дефектоскопии будут
использоваться ультразвуковой и магнитный методы. Использование роботов
позволит эффективно обследовать трубопроводы, быстро определять, где нужны
замена и ремонт, выявлять незаконные врезки в сети. Главный итог — повышение качества воды.
Парк роботов разрабатывается «СПбГУ Дайнэмикс» в соответствии с техническим заданием и потребностями Леноблводоканала. В линейке роботов будет три разных модели, способных обследовать трубы диаметром от 150 мм. При дефектоскопии будут использоваться ультразвуковой и магнитный методы.
Использование роботов
позволит эффективно обследовать трубопроводы, быстро определять, где нужны
замена и ремонт, выявлять незаконные врезки в сети. Главный итог — повышение качества воды.