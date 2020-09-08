Ленинградская область продолжит сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом

Документ скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«СПбГУ стал стратегическим партнером Ленинградской области только по одной причине — это качество. И жизнь подтвердила правильность нашего выбора», — заявил Александр Дрозденко при подписании дополнительного соглашения.

Основные цели сотрудничества — внедрение роботизированного комплекса «СПбГУ Дайнэмикс» для внутренней диагностики трубопроводов и развитие информационных систем. С помощью инновационных технологий специалисты будут исследовать километры сетей ГУП «Леноблводоканал» для выявления аварийности.