Тест на антитела и вакцинация – для жителей Гатчины

Три дня - 9, 10 и 11 сентября, с 16.00 до 18.00 в Гатчине на площади у Варшавского вокзала будет работать передвижная амбулатория, в которой будет проводиться вакцинация от гриппа и экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.
В
Гатчинской КМБ обращают внимание, что и прививки, и тесты будут выполняться
только для взрослого населения - от 18 лет и старше. При себе необходимо иметь
паспорт и полис.
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