Тест на антитела и вакцинация – для жителей Гатчины

Тест на антитела и вакцинация – для жителей Гатчины

Три дня - 9, 10 и 11 сентября, с 16.00 до 18.00 в Гатчине на площади у Варшавского вокзала будет работать передвижная амбулатория, в которой будет проводиться вакцинация от гриппа и экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Рубрики : Здоровье     08 Sep 2020

В Гатчинской КМБ обращают внимание, что и прививки, и тесты будут выполняться только для взрослого населения - от 18 лет и старше. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+