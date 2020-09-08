В Сиверском на пожаре погиб человек

В первый день осени в Гатчине на улице Киевской горел
2-этажный деревянный дом. Строение длительное время не эксплуатировалось.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.
4 сентября в Куровицах в результате пожара в частном
жилом доме выгорела часть кровли. Причина пожара устанавливается.
5 сентября в посёлке Сиверский сгорел частный жилой
дом. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп человека.
В тот же день в деревне Раболово сгорела баня, а также
еще один жилой дом в Сиверском. Проводится дознание.
ОНДиПР Гатчинского района