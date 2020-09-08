В Сиверском на пожаре погиб человек

В Сиверском на пожаре погиб человек

С 1 по 8 сентября на территории Гатчинского муниципального района произошло пять пожаров, один человек погиб.

Рубрики : Происшествия     08 Sep 2020

В первый день осени в Гатчине на улице Киевской горел 2-этажный деревянный дом. Строение длительное время не эксплуатировалось. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

4 сентября в Куровицах в результате пожара в частном жилом доме выгорела часть кровли. Причина пожара устанавливается.

5 сентября в посёлке Сиверский сгорел частный жилой дом. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп человека.

В тот же день в деревне Раболово сгорела баня, а также еще один жилой дом в Сиверском. Проводится дознание.

 

                                                               ОНДиПР Гатчинского района

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