Гостей со всего региона встречали хлебом-солью руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также юные участницы театра костюма «Катюша» вместе со своим руководителем Людмилой Ивановой.

Традиционный праздник начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания, в том числе его председатель Сергей Бебенин, а также Сергей Коняев, Александр Русских, Людмила Тептина, Татьяна Бездетко и Лариса Пункина, представляющие Гатчинский район в областном парламенте.

Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко они познакомились с участниками смотра-конкурса «Ветеранское подворье», уделив внимание каждому району. В палатках гостей уже ждали накрытые столы с богатым ленинградским урожаем. Здесь были традиционные дары осени: овощи, фрукты, ягоды, экзотические для наших краев арбузы, дыни и виноград, а также мед и другая молочная продукция, сыры, колбасы, разнотравье и многое другое. Ветераны региона наготовили пирогов, разносолов и, конечно же, домашних настоек по старинным и личным рецептам.

Почетным гостям представили фотоочеты о работе садоводов на своих приусадебных участках, а также продемонстрировали выращенные цветы, поделки, предметы рукоделия, а также творческие выступления.

Хозяева торжества – делегация Гатчинского района приветствовала гостей театрализованным представлением. Прекрасные дамы в старинных платьях и их не менее прекрасный кавалер, роль которого исполнил председатель Советов ветеранов Гатчины и района Александр Резвый, пригласили почетных гостей окунуться в красивую историю Гатчины. Создание соответствующего антуража взяли на себя участники школы спортивного бального танца «Олимпия» и театра костюма «Катюша», которые с помощью танца рассказали о сиреневой Гатчине, воспетой Александром Куприным.

Торжественная церемония награждения началась с приветствия, с которым к участникам смотра-конкурса «Подворье» обратились Александр Дрозденко, Сергей Бебенин и председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.

- За 15 лет у нас сложилась хорошая команда организаторов конкурса, куда вошли правительство региона, депутаты, администрации районов, партия «Единая Россия», и, конечно же, сами ветераны. Мы много думали, проводить ли областной смотр-конкурс в этом году. Но, если ковид не смог остановить ветеранов от работы на своих участках, то праздник обязательно должен был состояться, особенно, когда садоводы собрали такой шикарный урожай, - отметил Александр Дрозденко.

Глава региона признался, что всегда заряжается от ветеранов невероятной энергией, позитивом и добром, а также поблагодарил их за то, что на своем примере они воспитывают у молодого поколения уважение и любовь к работе на земле.

В своем выступлении Сергей Бебенин признался, что не может назвать участников смотра-конкурса «ветеранами».

- Ваши улыбки, хорошее настроение, молодость в глазах заряжают позитивом, - сказал он.

Сергей Бебенин и Юрий Олейник вручили председателям Советов ветеранов муниципальных районов Ленинградской области Благодарственные письма председателя областного парламента и памятные подарки – сертификаты на приобретение спортивного инвентаря для скандинавской ходьбы.

В число победителей финала XV областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье - 2020» вошли и гатчинские садоводы. В номинации «Лучшее ветеранское подворье» отметили Галину Юрьевну Позднякову (Сиверское поселение), в номинации «Лучший животновод» наградили Татьяну Ивановну Казакову (Елизаветинское поселение). Ольга Олеговна Цапиева (Кобринское поселение) вошла в число ленинградцев, которые обладают «Самым благоустроенным участком». В номинации «Преемственность поколений» отметили Марину Андреевну Фалеву (Новосветское поселение).

За музыкальное сопровождение праздника отвечал симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под руководством дирижера и художественного руководителя Михаила Голикова.

В завершение праздника глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко передал переходящее знамя «Ветеранского подворья» главе Подпорожского района Василию Мосихину. Именно там пройдет финал смотра-конкурса в 2021 году.





Фото Ольги Фирсовой