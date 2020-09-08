Гостей со всего региона встречали хлебом-солью
руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим,
а также юные участницы театра костюма «Катюша» вместе со своим руководителем
Людмилой Ивановой.
Традиционный праздник начался с возложения
цветов к стеле «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие депутаты
Законодательного собрания, в том числе его председатель Сергей Бебенин, а также
Сергей Коняев, Александр Русских, Людмила Тептина, Татьяна Бездетко и Лариса
Пункина, представляющие Гатчинский район в областном парламенте.
Вместе с губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко они познакомились с участниками смотра-конкурса
«Ветеранское подворье», уделив внимание каждому району. В палатках гостей уже
ждали накрытые столы с богатым ленинградским урожаем. Здесь были традиционные
дары осени: овощи, фрукты, ягоды, экзотические для наших краев арбузы, дыни и
виноград, а также мед и другая молочная продукция, сыры, колбасы, разнотравье и
многое другое. Ветераны региона наготовили пирогов, разносолов и, конечно же,
домашних настоек по старинным и личным рецептам.
Почетным гостям представили фотоочеты о
работе садоводов на своих приусадебных участках, а также продемонстрировали
выращенные цветы, поделки, предметы рукоделия, а также творческие выступления.
Хозяева торжества – делегация Гатчинского
района приветствовала гостей театрализованным представлением. Прекрасные дамы в
старинных платьях и их не менее прекрасный кавалер, роль которого исполнил председатель
Советов ветеранов Гатчины и района Александр Резвый, пригласили почетных гостей
окунуться в красивую историю Гатчины. Создание соответствующего антуража взяли
на себя участники школы спортивного бального танца «Олимпия» и театра костюма
«Катюша», которые с помощью танца рассказали о сиреневой Гатчине, воспетой
Александром Куприным.
Торжественная церемония награждения
началась с приветствия, с которым к участникам смотра-конкурса «Подворье»
обратились Александр Дрозденко, Сергей Бебенин и председатель региональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов Юрий Олейник.
- За 15 лет у нас сложилась хорошая
команда организаторов конкурса, куда вошли правительство региона, депутаты,
администрации районов, партия «Единая Россия», и, конечно же, сами ветераны. Мы
много думали, проводить ли областной смотр-конкурс в этом году. Но, если ковид
не смог остановить ветеранов от работы на своих участках, то праздник
обязательно должен был состояться, особенно, когда садоводы собрали такой
шикарный урожай, - отметил Александр Дрозденко.
Глава региона признался, что всегда
заряжается от ветеранов невероятной энергией, позитивом и добром, а также поблагодарил
их за то, что на своем примере они воспитывают у молодого поколения уважение и
любовь к работе на земле.
В своем выступлении Сергей Бебенин признался,
что не может назвать участников смотра-конкурса «ветеранами».
- Ваши улыбки, хорошее настроение, молодость
в глазах заряжают позитивом, - сказал он.
Сергей Бебенин и Юрий Олейник вручили
председателям Советов ветеранов муниципальных районов Ленинградской области
Благодарственные письма председателя областного парламента и памятные подарки –
сертификаты на приобретение спортивного инвентаря для скандинавской ходьбы.
В число победителей финала XV областного
смотра-конкурса «Ветеранское подворье - 2020» вошли и гатчинские садоводы. В
номинации «Лучшее ветеранское подворье» отметили Галину Юрьевну Позднякову (Сиверское
поселение), в номинации «Лучший животновод» наградили Татьяну Ивановну Казакову
(Елизаветинское поселение). Ольга Олеговна Цапиева (Кобринское поселение) вошла
в число ленинградцев, которые обладают «Самым благоустроенным участком». В
номинации «Преемственность поколений» отметили Марину Андреевну Фалеву (Новосветское
поселение).
За музыкальное сопровождение праздника
отвечал симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под
руководством дирижера и художественного руководителя Михаила Голикова.
В завершение праздника глава Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко передал переходящее знамя «Ветеранского
подворья» главе Подпорожского района Василию Мосихину. Именно там пройдет финал
смотра-конкурса в 2021 году.
Фото Ольги
Фирсовой