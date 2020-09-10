1100 юных бегунов на пути к Олимпиаде!

1100 юных бегунов в возрасте от 1,5 до 12 лет приняли участие в празднике спорта, который сопровождался не только состязаниями на беговых дорожках, но и продолжался за их пределами – на площадках участников V ярмарки спорта Гатчины и Гатчинского района.

Пасмурная погода не испортила настроения и ощущения праздника бега и здорового образа жизни!

Каждый час, начиная с 9.30 и заканчивая в 16.30, на стадион приходили новые участники, сменяя друг друга. Для кого-то это был первый соревновательный опыт, а кто-то уже знает, что такое спринт и легкоатлетические шиповки.

По традиции, руководство Гатчинского района и почетные гости становятся участниками парадов открытия и награждения финишеров. В этом году участников приветствовали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, заслуженный тренер России Ирина Белоусова, президент Федерации легкой атлетики Олег Баканов, президент Федерации плавания и синхронного плавания Никита Белоусов, Олимпийская чемпионка (2016 г.), 16-кратная чемпионка мира, выпускница спортшколы «Киви», Почетный житель г. Гатчины Светлана Колесниченко.

Второй год подряд на соревнованиях используется полуавтоматическая система электронного хронометража бригады О-тайм, позволяющая оперативно определять победителей и призеров и размещать итоговые протоколы в режиме онлайн. Всего было проведено 295 забегов.

Поздравляем победителей и призеров детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев - 2020»:

Группа 2 года, 30 метров:

1 место – Денис Енютин (10,38), Ксения Бужинская (10,14);

2 место – Данила Вертепов (10,69), Алиса Хуссар (11,44);

3 место – Дмитрий Кобецкой (11,04), Арина Воронова (11,92);

3 года, 60 метров:

1 место – Максим Воронцов (16,65), Камилла Иванова (16,75);

2 место – Данила Маланичев (16,70), София Лущ (17,04);

3 место – Андрей Бендиковский (17,53), Юлиана Щерба (17,05);

4 года, 60 метров:

1 место – Андрей Брысковский (13,46), Екатерина Мамутина (14,25);

2 место – Егор Вяткин (13,65), Ева Паращишина (14,68);

3 место – Глеб Федоров (13,72), Екатерина Челнокова (14,77);

5 лет, 60 метров:

1 место – Михаил Тузов (12,18), Дарья Потарикина (12,50);

2 место – Алексей Русских (12,93), Ксения Кушкина (12,80);

3 место – Захар Ковалев (13,06), Дарья Богданович, Полина Гордеева (13,00);

6 лет, 60 метров:

1 место – Кирилл Хуссар (11,12), Ева Сусуева (11,42);

2 место – Дмитрий Фролов (11,58), Елизавета Рожкова (11,59);

3 место – Михаил Григоров (11,69), Алена Стороженко (12,03);

7 лет, 60 метров:

1 место – Александр Дерябин (10,50), Алина Васильева (10,72);

2 место – Даниил Петров (10,75), Анна Константинова (10,85);

3 место – Андрей Алексеев (10,78), Карина Пустовалова (11,17);

8 лет, 60 метров:

1 место – Максим Челноков (9,87), Алиса Незванова (10,43);

2 место – Егор Комутбаев (10,14), Дарья Бужинская (10,51);

3 место – Егор Иванов (10,30), Виктория Шилова (10,73);

9 лет, 60 метров:

1 место – Кирилл Петров (9,66), Мария Уланова (10,09);

2 место – Матвей Демин (9,81), Прасковья Онученко (10,25);

3 место – Антон Дронин (9,82), Варвара Ломакина (10,27);

10 лет, 60 метров:

1 место – Егор Константинов (9,52), Елизавета Напалкова (09,57), Мария Селюто (9,57);

2 место – Юрий Линков (9,73), Екатерина Кочугурова (9,77);

3 место – Владислав Фролов (9,82), Алена Ветрова (10,09);

11 лет, 60 метров:

1 место – Виталий Болотин, Дмитрий Жук (9,69), Алина Казакова (10,02);

2 место – Данияр Урманов (9,92), Станислава Левина (10,03);

3 место – Андрей Кобзарь (9,93), Полина Васильев (10,05);

12 лет, 60 метров:

1 место – Степан Петров (9,02), Мария Снимщикова (9,67);

2 место – Алексей Серебряков (9,83), Ольга Неклюдова (09,93);

3 место – Михаил Фролов (9,87), Екатерина Шмакова (10,05).