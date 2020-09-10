1100 юных бегунов на пути к Олимпиаде!

1100 юных бегунов в возрасте от 1,5 до 12 лет приняли
участие в празднике спорта, который сопровождался не только состязаниями на
беговых дорожках, но и продолжался за их пределами – на площадках участников V
ярмарки спорта Гатчины и Гатчинского района.
Пасмурная погода не испортила настроения и ощущения
праздника бега и здорового образа жизни!
Каждый час, начиная с 9.30 и заканчивая в 16.30, на
стадион приходили новые участники, сменяя друг друга. Для кого-то это был
первый соревновательный опыт, а кто-то уже знает, что такое спринт и
легкоатлетические шиповки.
По традиции, руководство Гатчинского района и почетные
гости становятся участниками парадов открытия и награждения финишеров. В этом
году участников приветствовали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий
Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, заслуженный
тренер России Ирина Белоусова, президент Федерации легкой атлетики Олег
Баканов, президент Федерации плавания и синхронного плавания Никита Белоусов,
Олимпийская чемпионка (2016 г.), 16-кратная чемпионка мира, выпускница
спортшколы «Киви», Почетный житель г. Гатчины Светлана Колесниченко.
Второй год подряд на соревнованиях используется
полуавтоматическая система электронного хронометража бригады О-тайм,
позволяющая оперативно определять победителей и призеров и размещать итоговые
протоколы в режиме онлайн. Всего было проведено 295 забегов.
Поздравляем победителей и призеров детских
соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев - 2020»:
Группа 2 года, 30 метров:
1 место – Денис Енютин (10,38), Ксения Бужинская
(10,14);
2 место – Данила Вертепов (10,69), Алиса Хуссар
(11,44);
3 место – Дмитрий Кобецкой (11,04), Арина Воронова
(11,92);
3 года, 60 метров:
1 место – Максим Воронцов (16,65), Камилла Иванова
(16,75);
2 место – Данила Маланичев (16,70), София Лущ (17,04);
3 место – Андрей Бендиковский (17,53), Юлиана Щерба
(17,05);
4 года, 60 метров:
1 место – Андрей Брысковский (13,46), Екатерина
Мамутина (14,25);
2 место – Егор Вяткин (13,65), Ева Паращишина (14,68);
3 место – Глеб Федоров (13,72), Екатерина Челнокова
(14,77);
5 лет, 60 метров:
1 место – Михаил Тузов (12,18), Дарья Потарикина
(12,50);
2 место – Алексей Русских (12,93), Ксения Кушкина
(12,80);
3 место – Захар Ковалев (13,06), Дарья Богданович,
Полина Гордеева (13,00);
6 лет, 60 метров:
1 место – Кирилл Хуссар (11,12), Ева Сусуева (11,42);
2 место – Дмитрий Фролов (11,58), Елизавета Рожкова
(11,59);
3 место – Михаил Григоров (11,69), Алена Стороженко
(12,03);
7 лет, 60 метров:
1 место – Александр Дерябин (10,50), Алина Васильева
(10,72);
2 место – Даниил Петров (10,75), Анна Константинова
(10,85);
3 место – Андрей Алексеев (10,78), Карина Пустовалова
(11,17);
8 лет, 60 метров:
1 место – Максим Челноков (9,87), Алиса Незванова
(10,43);
2 место – Егор Комутбаев (10,14), Дарья Бужинская
(10,51);
3 место – Егор Иванов (10,30), Виктория Шилова
(10,73);
9 лет, 60 метров:
1 место – Кирилл Петров (9,66), Мария Уланова (10,09);
2 место – Матвей Демин (9,81), Прасковья Онученко
(10,25);
3 место – Антон Дронин (9,82), Варвара Ломакина
(10,27);
10 лет, 60 метров:
1 место – Егор Константинов (9,52), Елизавета
Напалкова (09,57), Мария Селюто (9,57);
2 место – Юрий Линков (9,73), Екатерина Кочугурова
(9,77);
3 место – Владислав Фролов (9,82), Алена Ветрова
(10,09);
11 лет, 60 метров:
1 место – Виталий Болотин, Дмитрий Жук (9,69), Алина
Казакова (10,02);
2 место – Данияр Урманов (9,92), Станислава Левина
(10,03);
3 место – Андрей Кобзарь (9,93), Полина Васильев
(10,05);
12 лет, 60 метров:
1 место – Степан Петров (9,02), Мария Снимщикова
(9,67);
2 место – Алексей Серебряков (9,83), Ольга Неклюдова
(09,93);
3 место – Михаил Фролов (9,87), Екатерина Шмакова
(10,05).