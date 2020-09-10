Как найти свой избирательный участок?

Любой избиратель может узнать, где находится его избирательный участок, с помощью интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/, а также с помощью цифрового сервиса ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях» http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Избирателю Ленинградской области, чтобы найти свой избирательный участок для голосования на выборах в Ленинградской области 13 сентября 2020 года, также можно воспользоваться цифровым сервисом на сайте ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях» http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Кроме того, найти избирательный участок, а также получить ответы на иные вопросы, касающиеся выборов, можно позвонив по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20 (звонок бесплатный) ежедневно с 29 июля по 15 сентября 2020 года – с 9 часов до 18 часов, а в период с 9 часов 11 сентября до 18 часов 14 сентября 2020 года – в круглосуточном режиме.

В Леноблизбиркоме также работает «горячая линия» в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу – до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов) по следующим телефонам:

- по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72.

- по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34.