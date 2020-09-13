«Говорящие» бюллетени для незрячих гатчинцев

Школа №1 была выбрана не случайно: этот избирательный участок расположен в районе компактного проживания инвалидов по зрению.

Для удобства незрячих и слабовидящих избирателей на участке установлен комплект для голосования «Доступные выборы», который оснащен тактильными дорожками для самостоятельного передвижения по избирательному участку, кабиной для голосования незрячих, кнопкой вызова (на тот случай, если особенному избирателю понадобится помощь), специальным тифлокомплектом. Сначала бюллетень вкладывается на планшет под специальный трафарет, который снабжен звуковыми метками. С помощью тифломаркера их можно прослушать и сделать свой выбор. Такой «говорящий бюллетень» позволяет инвалидам по зрению делать отметки в бюллетене самостоятельно.

Новое оборудование в Гатчине проходит тестирование. Его эффективность оценили председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский и уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов.

Тестировали новое оборудование семь человек, у которых самые большие трудности со зрением. После голосования избиратели поделились впечатлениями: доступно, удобно, интересно. Были и предложения, которые разработчики обещали учесть.

В качестве пилотного города Гатчина была выбрана в рамках проекта «Умный город».

Татьяна Можаева