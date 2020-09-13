Людмила Нещадим: «За эффективное развитие 47-ого региона!»

Людмила Нещадим опустила бюллетень в урну для голосования со словами: «За эффективное развитие 47-ого региона». Глава районной администрации поблагодарила председателей и членов участковых избирательных комиссий за то, что процесс голосования на всех 116 избирательных участках Гатчинского района проходит спокойно, без нарушений, в рамках действующего законодательства.

- Нам важно, чтобы выборы прошли открыто, легитимно и жители Гатчинского района и всей Ленинградской области выбрали эффективную команду 47-ого региона, - сказала Людмила Нещадим.