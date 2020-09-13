Людмила Нещадим: «За эффективное развитие 47-ого региона!»

Людмила
Нещадим опустила бюллетень в урну для голосования со словами: «За эффективное
развитие 47-ого региона». Глава районной администрации поблагодарила председателей
и членов участковых избирательных комиссий за то, что процесс голосования на
всех 116 избирательных участках Гатчинского района проходит спокойно, без
нарушений, в рамках действующего законодательства.
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Нам важно, чтобы выборы прошли открыто, легитимно и жители Гатчинского района и
всей Ленинградской области выбрали эффективную команду 47-ого региона, -
сказала Людмила Нещадим.