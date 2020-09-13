Михаил Лебединский поблагодарил членов всех избирательных комиссий Ленинградской области

После
прохождения процедуры термометрии, надев индивидуальные средства защиты, Михаил
Лебединский предъявил паспорт, получил бюллетень и прошел в кабинку для
голосования. Сделав свой выбор, Михаил Лебединский пообщался с членами
избирательной комиссии № 396, узнал о ходе голосования.
Михаил
Лебединский рассказал журналистам, что в дни досрочного голосования, которые
продолжались 11 и 12 сентября, жители региона могли проголосовать как на
стационарных участках, так и в ходе придомового и выездного голосования. Также
члены избирательной комиссии посетили остров Гогланд и пять островов, которые
граничат с Финляндией. В результате, на 10.00 воскресного дня, когда проходит
основной день голосования, в регионе приняли участие в выборах уже 30,25 %
зарегистрированных избирателей. К этому же времени в Леноблизбирком поступило
14 обращений по поводу проведения голосования, из них три жалобы (две –
повторные).
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Официальных жалоб к нам не поступало. Тем не менее, мы мониторим всю
информацию, публикуемую в социальных сетях, и даем официальные комментарии. 99
% информации о якобы нарушениях является фейком. Только в субботу было создано
340 фейковых новостей, в которых даже фотографии были поддельными, - сказал
Михаил Лебединский.
Председатель
Леноблизбиркома поблагодарил членов всех избирательных
комиссий Ленинградской области, которые уже второй раз за несколько месяцев
вынуждены работать в новом формате: в защитных костюмах, экранах, масках и перчатках.
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Безусловно, в такой обстановке работать тяжело, особенно – на протяжении трех
дней, но никто не жалуется. Горжусь армией избирательной системы Ленинградской
области, - отметил Михаил Лебединский.