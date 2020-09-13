Михаил Лебединский поблагодарил членов всех избирательных комиссий Ленинградской области

После прохождения процедуры термометрии, надев индивидуальные средства защиты, Михаил Лебединский предъявил паспорт, получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования. Сделав свой выбор, Михаил Лебединский пообщался с членами избирательной комиссии № 396, узнал о ходе голосования.

Михаил Лебединский рассказал журналистам, что в дни досрочного голосования, которые продолжались 11 и 12 сентября, жители региона могли проголосовать как на стационарных участках, так и в ходе придомового и выездного голосования. Также члены избирательной комиссии посетили остров Гогланд и пять островов, которые граничат с Финляндией. В результате, на 10.00 воскресного дня, когда проходит основной день голосования, в регионе приняли участие в выборах уже 30,25 % зарегистрированных избирателей. К этому же времени в Леноблизбирком поступило 14 обращений по поводу проведения голосования, из них три жалобы (две – повторные).

- Официальных жалоб к нам не поступало. Тем не менее, мы мониторим всю информацию, публикуемую в социальных сетях, и даем официальные комментарии. 99 % информации о якобы нарушениях является фейком. Только в субботу было создано 340 фейковых новостей, в которых даже фотографии были поддельными, - сказал Михаил Лебединский.

Председатель Леноблизбиркома поблагодарил членов всех избирательных комиссий Ленинградской области, которые уже второй раз за несколько месяцев вынуждены работать в новом формате: в защитных костюмах, экранах, масках и перчатках.

- Безусловно, в такой обстановке работать тяжело, особенно – на протяжении трех дней, но никто не жалуется. Горжусь армией избирательной системы Ленинградской области, - отметил Михаил Лебединский.

Ирина ХРУСТАЛЁВА