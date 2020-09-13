В Ленинградской области - Единый день голосования

Избиратели Ленинградской области, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) могут проголосовать на дому. Заявления о желании проголосовать на дому можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14 часов.

Видеонаблюдение (без трансляции в Интернет) организовано на всех избирательных участках и во всех 18 территориальных комиссиях (за исключением 9-ти участков в местах временного пребывания избирателей).

Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Любой избиратель может узнать, где находится его избирательный участок, с помощью интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/, а также с помощью цифрового сервиса ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях» http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.