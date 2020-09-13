В Ленинградской области - Единый день голосования

Избиратели
Ленинградской области, которые не могут прибыть в помещение для голосования по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) могут
проголосовать на дому. Заявления о
желании проголосовать на дому можно подать в участковую избирательную комиссию
по месту регистрации не позднее 14 часов.
Видеонаблюдение
(без трансляции в Интернет) организовано на всех избирательных участках и во
всех 18 территориальных комиссиях (за исключением 9-ти участков в местах
временного пребывания избирателей).
Голосование
проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Любой избиратель
может узнать, где находится его избирательный участок, с помощью интерактивной
карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на
карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/, а также с помощью цифрового
сервиса ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях»
http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.