В Ленинградской области - Единый день голосования

В Ленинградской области - Единый день голосования

Сегодня, 13 сентября в единый день голосования, в Ленинградской области проходят выборы губернатора Ленинградской области. Для голосования избирателей в Гатчинском районе открыты 116 избирательных участков, в том числе временный в Гатчинской КМБ.

Рубрики : Выборы     13 Sep 2020

Избиратели Ленинградской области, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) могут проголосовать на дому.  Заявления о желании проголосовать на дому можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14 часов.

Видеонаблюдение (без трансляции в Интернет) организовано на всех избирательных участках и во всех 18 территориальных комиссиях (за исключением 9-ти участков в местах временного пребывания избирателей).

Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Любой избиратель может узнать, где находится его избирательный участок, с помощью интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/, а также с помощью цифрового сервиса ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях» http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/. 

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