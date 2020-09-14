Ленинградцы сделали свой выбор

Исходя из
подсчитанных данных, активность жителей региона за три дня голосования, с 11 по
13 сентября, составила 47,7 %.
«Выборы в
Ленинградской области прошли спокойно и организованно с хорошей активностью
избирателей. Больше всего человек на избирательные участки пришло в пятницу —
ленинградцы решили выразить своё мнение заблаговременно, перед выходными», —
рассказал глава Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил
Лебединский.
В период
досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в регионе применялись разные виды голосования:
в помещении для голосования, на дому, придомовых территориях, а также для групп
избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Как рассказали
в Леноблизиркоме, 408 участковых комиссий проводили голосование на придомовых
территориях, 108 — в отдаленных населенных пунктах.
Прозрачность
голосования на выборах губернатора Ленинградской области в течение трёх дней
обеспечивали 982 наблюдателя от региональной Общественной палаты. Ещё 23
Медианаблюдателя Российского фонда свободных выборов из 18 регионов России
проводили мониторинг электоральной ситуации в Ленинградской области.