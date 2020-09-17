Тосненский район в годы Великой Отечественной войны

Наступление было стремительным

Великая Отечественная война прервала мирную жизнь жителей Ленинградской области. В первые же дни войны на предприятиях Тосненского района были созданы отряды народного ополчения, санитарные дружины. Все трудоспособное население самоотверженно работало на сооружении оборонительных укреплений. На фронт отправилось около 10 тысяч тосненцев, многие ушли добровольцами. В состав 2-й роты истребительного батальона № 93, сформированной в Любани, вошли рабочие и служащие 9-й дистанции пути Октябрьской железной дороги, лесодеревообрабатывающего завода, совхоза «Любань», плодоовощного техникума, исполкома городского Совета.

Боевые действия на территории Тосненского района начались в августе 1941 г. после прорыва фашистскими войсками Лужского оборонительного рубежа. Вражеское наступление было стремительным: 25 августа немцы заняли Любань, 27 августа вступили в поселок Тосно. Тосно − крупный железнодорожный узел − являлся важным стратегическим пунктом, поэтому захват поселка был необходим вражеской армии. Теперь здесь были сосредоточены многочисленные военные силы противника. Немцы создали мощный укрепленный район: траншеи, проволочные заграждения, минные поля. 4 сентября 1941 года в первый раз немецкие артиллерийские орудия ударили по Ленинграду именно из района поселка Тосно. В результате артобстрелов больше всего страдали Колпино и южные районы города.

В оккупации

Осенью 1941 г. гитлеровцы начали создавать аппарат оккупационной власти на местах: военные и хозяйственные комендатуры, так называемую «русскую гражданскую администрацию». Назначали старост деревень, волостных старшин, начальников районов, бургомистров. Установили особый режим охраны «от проникновения советских агентов и партизан». За нарушение полагался расстрел.

В прифронтовых районах велся строжайший учет населения. Запрещалось свободное перемещение. Немецкие приказы гласили: «С наступлением темноты все должны сидеть дома». Для того чтобы попасть в соседнее селение, необходимо было получить пропуск у старосты и у коменданта. Также требовалось специальное разрешение, чтобы пойти в лес, причем туда немцы пускали только женщин.

Была введена трудовая повинность, по которой все население старше 12 лет должно было работать по 14-16 часов. Оккупировав район, немцы направляли местных жителей на молотьбу зерна, уборку овощей и картофеля с колхозных полей. Зерно увозилось в тыл, а овощи и картофель употреблялись армией на месте.

В деревнях немецкие солдаты селились и хозяйничали в домах колхозников, а те были вынуждены жить в наспех вырытых землянках. Оккупанты изъяли у местного населения крупный рогатый скот, овец, домашнюю птицу, отбирали продукты, теплые вещи, а также швейные машины, патефоны, примусы, керосинки, настенные и ручные часы.

Люди голодали, питались картофелем и травяным хлебом: собирали солому, мякину и траву, сушили их и размалывали. Из этой муки и пекли хлеб.

Голод, угроза угона в рабство или казни − в таких тяжелых условиях пришлось выживать людям.

Партизанское движение

Не желая подчиняться оккупационным властям, жители района включились в борьбу против захватчиков. В Тосненском районе было создано 8 партизанских отрядов. Их возглавили: первый секретарь Тосненского райкома ВКП (б) С.А. Крючин, работник райкома Л.П. Бороусов, управляющий Дубовицким леспромхозом М.М. Евстафьев, директор Ушакинской школы А.Д. Григорьев, А.Н. Доронин, С.Ф. Нагулин, Е.Ф. Иванин, Н.С. Данилов. 29 октября 1941 г. отдельные тосненские отряды объединились в единый отряд. Его руководителем стал С.А. Крючин.

С наступлением зимы 1941-1942 гг. условия жизни партизан резко ухудшились. Не было лыж, теплой одежды, заканчивалось продовольствие, и добыть его было почти невозможно. Во всех селениях, где еще оставались местные жители, стояли тыловые немецкие подразделения. За малейшую попытку оказать партизанам помощь грозила смерть.

Несмотря на тяжелейшие условия борьбы, тосненские партизаны нанесли гитлеровцам немалый урон. Истребили свыше трехсот немецких солдат и офицеров, сбили три самолета, подорвали 20 грузовых и одну легковую машину, уничтожили десять мостов на шоссейных дорогах, много раз разрывали линии связи и разрушали полотно железной дороги. С августа по ноябрь 1941 г. партизаны вывели из окружения свыше 3,5 тысяч красноармейцев. В феврале

1942 г. часть партизан была выведена в Ленинград, часть влилась в партизанские соединения других районов области.

День освобождения

Тосненская земля стала местом проведения таких масштабных военных операций как Любанская, 3-я Синявинская, «Искра». Их проводили войска Ленинградского и Волховского фронтов, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда.

Полностью Тосненский район был освобожден в ходе операции «Январский гром» 30 января 1944 года. Отличившиеся в боях за Тосно и Любань войсковые подразделения получили почетные наименования Тосненских и Любанских.

Бойцы, участвовавшие в освобождении Любани, обратились к жителям города с такими словами: «…Родина в честь нашей замечательной победы салютовала 12 залпами из 120 орудий, известила всему миру об освобождении вашего города. Они пронесли нашу боевую славу, наши героические подвиги по всей нашей стране. Мы стали «Любанцами» – это слово – наша гордость, оно нас воодушевляет на новые боевые подвиги, это слово – великая наша честь и хвала».

Возвращение к мирной жизни

Великая Отечественная война нанесла огромный урон экономике Тосненского района. Только в городе Любани были уничтожены 514 жилых домов, 6 школ, больница, вокзал, электростанция, водокачка, промышленные предприятия. В целом населенные пункты района были уничтожены где-то на 70%, из строя вышло 35 промышленных и 120 сельскохозяйственных предприятий.

Не пощадили захватчики и культурные ценности. Построенная в 1726 году по проекту А. Воронихина усадьба Марьино получила своё название в честь Марии Яковлевны Строгановой. Усадьбу называли жемчужиной дворцово-паркового искусства. В дворянском доме немцы разместили госпиталь для раненых и казино. Из-за постоянных бомбардировок были стерты с лица земли павильоны и беседки, расположенные в парке. Прекрасный вековой парк был вырублен немецкими военными, часовня уничтожена, а здание усадьбы было практически полностью разрушено.

Общий ущерб, нанесенный району, превысил 2,5 млрд рублей.

Одной из первоочередных задач было разминирование района, оно производилось силами воинских частей и районных команд Осоавиахима. Собирали с полей также трофейные орудия и боеприпасы. Так, за два летних месяца силами команд минеров Осоавиахима было собрано 6 минометов, 41 ящик артиллерийских снарядов, 25 ящиков артиллерийского пороха, 100 ящиков патронов, 2500 мин.

Одной из первоочередных задач было восстановление сельского хозяйства. 6 июня 1945 г. исполком Тосненского горсовета вынес решение о режиме работы в колхозах: «Работы на полях начинать с 4 часов утра, и заканчивать в 10 часов вечера с перерывом 2 часа на завтрак и 2 часа на обед». На восстановительные работы были мобилизованы все организации. Они учитывали часы работы каждого трудящегося на восстановлении поселка.

Предстояло вновь построить больницы, ясли, школы, восстановить дороги и жилой фонд. В работе широко использовался местный строительный материал: камень, глина. «Надо заготавливать материал для хороших домов. Камешек по камешку – смотришь, к осени и дом будет», – звучало в обращении Леноблисполкома к органам местного самоуправления.

Невероятными усилиями пришлось тосненцам преодолевать разруху, возрождать из пепла и руин родные места.

Материалы представлены ведущим архивистом ЛОГАВ Татьяной Павловцевой

Подготовила Елена Суралёва