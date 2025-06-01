Многодетным семьям — награды в День защиты детей

«День защиты детей отметили фестивалем «День детства» в Кировске вместе с многодетными семьями и семьями героев СВО. Был очень рад видеть искренние эмоции ребят и их родителей. У государства есть будущее, когда живущие в нём дети счастливы», — рассказал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Детям, у которых на горизонте уже показалась взрослая жизнь, Александр Дрозденко вручил паспорта.

После торжественной части семьи отправились праздновать День защиты детей на тематические площадки фестиваля — там им дарят мыльные пузыри и леденцы, и проводят разнообразные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.



В Ленинградской области сохраняется устойчивая положительная тенденция роста числа многодетных семей: в 2020 году было 13924 семьи, в которых воспитывались 45840 детей, по итогам 2024 года – 24532 семьи, в которых воспитываются 80540 детей (рост количества семей и воспитываемых детей – более 75% к 2020 году).

