Каким будет памятник Марии Гатчинской?
В Ленобласти выбрали топ-5 проектов памятника Марии Гатчинской — из 40 заявок конкурсная комиссия отобрала пять лучших работ, которые пройдут во второй этап.
Рубрики: Культура
«Понятно, что мы еще не пришли к финальному решению, но с точки зрения просветительской работы уже сделан большой шаг в сохранение памяти о Марии Гатчинской. Большое количество людей пропустили это через себя, представили свое видение ее образа», – отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Цой, который возглавил конкурсную комиссию.
Заочный отбор прошли 24 проекта. До 6 июня авторы доработают концепции. 10 июня объявят победителя.
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