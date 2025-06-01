Ленобласть расширяет соцподдержку семей
Губернатор Александр Дрозденко подписал закон о новых мерах поддержки для семей с детьми в Ленинградской области.
Рубрики: Общество
По новому законодательству многодетные семьи теперь смогут потратить 50 тысяч рублей из регионального маткапитала на товары детского ассортимента и продукты детского питания. Обязательное условие — регистрация рождения ребенка в Ленинградской области.
Семьи, в которых родился ребенок, смогут обратиться за пособием на приобретение товаров детского ассортимента и детского питания в течение полутора лет. Ранее срок обращения был ограничен 6 месяцами.
В Ленинградской области социальная поддержка семей осуществляется в рамках национального проекта «Семья».
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Фото freepik.com
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