Ленобласть расширяет соцподдержку семей

По новому законодательству многодетные семьи теперь смогут потратить 50 тысяч рублей из регионального маткапитала на товары детского ассортимента и продукты детского питания. Обязательное условие — регистрация рождения ребенка в Ленинградской области.



Семьи, в которых родился ребенок, смогут обратиться за пособием на приобретение товаров детского ассортимента и детского питания в течение полутора лет. Ранее срок обращения был ограничен 6 месяцами.

В Ленинградской области социальная поддержка семей осуществляется в рамках национального проекта «Семья».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

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