43 участка для многодетных семей в Гатчинском районе

На
заседание комиссии были приглашены 259 граждан, которые стоят в очереди для
получения земельных участков. На выбор было предложено 86 земельных участков на
территории 11 поселений Гатчинского района. Заявления граждан рассматривались в
порядке очередности регистрации заявлений по каждому поселению в присутствии
заявителя. По итогам комиссии было предоставлено 43 земельных участка.
«Также
многодетные семьи в праве получить сертификат «Земельный капитал Ленинградской
области». На сегодняшний день поступило 47 заявлений. Отличие этой процедуры в
том, что заявителям не нужно ждать, сертификат выдается сразу по факту
обращения», - отметил председатель комитета по управлению имуществом
Гатчинского района Александр Аввакумов.