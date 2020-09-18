43 участка для многодетных семей в Гатчинском районе

На заседание комиссии были приглашены 259 граждан, которые стоят в очереди для получения земельных участков. На выбор было предложено 86 земельных участков на территории 11 поселений Гатчинского района. Заявления граждан рассматривались в порядке очередности регистрации заявлений по каждому поселению в присутствии заявителя. По итогам комиссии было предоставлено 43 земельных участка.

«Также многодетные семьи в праве получить сертификат «Земельный капитал Ленинградской области». На сегодняшний день поступило 47 заявлений. Отличие этой процедуры в том, что заявителям не нужно ждать, сертификат выдается сразу по факту обращения», - отметил председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов.