Как стать «Активным горожанином»?

Портал
«Активный горожанин» содержит следующие разделы:
1.
«Сообщения». На первом этапе внедрения «Активного горожанина» районная администрация
выбрала 27 вопросов, которые можно отработать в сжатые сроки – до 10 дней.
2.
«Карта». Все сообщения, которые оставляют жители, обязательно имеют привязку к
карте. Там же размещается информация о проводимых в городе ремонтных
работах.
3.
«Опросы». Здесь размещаются опросы для населения на актуальные темы. Условие
участия в опросах для жителей – обязательная регистрация на портале.
4.
«Новости». В этом разделе размещаются актуальные городские новости, настроен
автоматический импорт новостей с официального сайта администрации Гатчинского
района, также в разделе можно размещать анонсы предстоящих городских
мероприятий и событий.
5.
В разделе «Организации» размещена информация об организациях сферы образования,
ЖКХ, здравоохранения, органах власти и т.д.
6.
В разделе «О портале» можно ознакомиться с общими правилами работы системы,
изучить пользовательское соглашение, которое житель подписывает в обязательном
порядке при регистрации на портале, также в данном разделе размещена инструкция
для жителей по регистрации и использованию функций портала.