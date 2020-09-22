Как стать «Активным горожанином»?

Портал «Активный горожанин» содержит следующие разделы:

1. «Сообщения». На первом этапе внедрения «Активного горожанина» районная администрация выбрала 27 вопросов, которые можно отработать в сжатые сроки – до 10 дней.

2. «Карта». Все сообщения, которые оставляют жители, обязательно имеют привязку к карте. Там же размещается информация о проводимых в городе ремонтных работах.

3. «Опросы». Здесь размещаются опросы для населения на актуальные темы. Условие участия в опросах для жителей – обязательная регистрация на портале.

4. «Новости». В этом разделе размещаются актуальные городские новости, настроен автоматический импорт новостей с официального сайта администрации Гатчинского района, также в разделе можно размещать анонсы предстоящих городских мероприятий и событий.

5. В разделе «Организации» размещена информация об организациях сферы образования, ЖКХ, здравоохранения, органах власти и т.д.

6. В разделе «О портале» можно ознакомиться с общими правилами работы системы, изучить пользовательское соглашение, которое житель подписывает в обязательном порядке при регистрации на портале, также в данном разделе размещена инструкция для жителей по регистрации и использованию функций портала.