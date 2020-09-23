«Нежное сердце» готово помочь жертвам домашнего насилия

Как сообщает АиФ-Петербург, организаторы акции хотят привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.
Проблема
домашнего насилия обострилась в период карантина, когда агрессоры и жертвы были
вынуждены проводить больше времени в замкнутом пространстве. Не исключено, что
нас ждет вторая волна пандемии, а это значит, что ситуация с домашним насилием
может вновь обостриться.
Российская
некоммерческая организация «Насилию.нет» запустила совместную акцию «Нежное
сердце» на площадке Mamba. Там появились новые виртуальные подарки,
символизирующие любовь, заботу и нежные отношения, которые должны быть в каждой
паре. Деньги, вырученные от этих подарков, направят на регулярную помощь
пострадавшим от домашнего насилия и на освещение этой проблемы в российском
медиа-пространстве.
«Насилию.нет»
– это уникальный для нашей страны проект о проблеме домашнего насилия.
Специалисты центра – психологи и юристы – помогают жертвам насилия, которые
столкнулись со своей проблемой один на один, разорвать замкнутый круг
«унижения-страх-жестокость».
Помощь
в центре оказывают и самим тиранам. Агрессию можно с некоторыми оговорками
сравнить с зависимостью от алкоголя и наркотиков – полностью от тяги избавиться
вряд ли возможно, а вот уйти в ремиссию есть все шансы.
Вместе
с адресной помощью центр занимается и образовательной работой: привлекает к
обсуждению проблемы домашнего насилия известных людей, представителей бизнеса и
средства массовой информации.