«Нежное сердце» готово помочь жертвам домашнего насилия

Как сообщает АиФ-Петербург, организаторы акции хотят привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

Проблема домашнего насилия обострилась в период карантина, когда агрессоры и жертвы были вынуждены проводить больше времени в замкнутом пространстве. Не исключено, что нас ждет вторая волна пандемии, а это значит, что ситуация с домашним насилием может вновь обостриться.

Российская некоммерческая организация «Насилию.нет» запустила совместную акцию «Нежное сердце» на площадке Mamba. Там появились новые виртуальные подарки, символизирующие любовь, заботу и нежные отношения, которые должны быть в каждой паре. Деньги, вырученные от этих подарков, направят на регулярную помощь пострадавшим от домашнего насилия и на освещение этой проблемы в российском медиа-пространстве.

«Насилию.нет» – это уникальный для нашей страны проект о проблеме домашнего насилия. Специалисты центра – психологи и юристы – помогают жертвам насилия, которые столкнулись со своей проблемой один на один, разорвать замкнутый круг «унижения-страх-жестокость».

Помощь в центре оказывают и самим тиранам. Агрессию можно с некоторыми оговорками сравнить с зависимостью от алкоголя и наркотиков – полностью от тяги избавиться вряд ли возможно, а вот уйти в ремиссию есть все шансы.

Вместе с адресной помощью центр занимается и образовательной работой: привлекает к обсуждению проблемы домашнего насилия известных людей, представителей бизнеса и средства массовой информации.