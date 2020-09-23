С пистолетом на гимназиста

16-го сентября, в первом часу ночи в дежурную часть гатчинской полиции поступило сообщение от 14-летнего учащегося гимназии: он вместе с другом возвращался домой, и на плече у него висела колонка – подростки слушали музыку. На улице Волкова, у дома № 1/1, к ним подошли трое: двое взрослых мужчин лет 35-45 и женщина лет 40. Один из мужчин схватил подростка за грудки и сказал, что музыка играет слишком громко. После этого мужчина достал из кармана кожанки черный предмет, похожий на пистолет Макарова и направил в сторону подростка с колонкой на плече. Колонку мужчина забрал и сказал: «Заберешь ее в полицейском участке». С тем компания взрослых людей и убыла.

Школьники позвонили в полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. По приметам полицейские задержали всех троих: 46-летнего Виктора Т. – дважды судимого за грабеж и за наркотики, 35-летнего Юрия Ш. и 41-летнюю Наталью Ш., не судимых. Задержанных доставили в УМВД России по Гатчинскому району. У них изъяли пустой пневматический пистолет Walther калибра 4,5 мм.

После этого было принято заявление от матери подростка, у которого похитили колонку стоимостью 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».