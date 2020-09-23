С пистолетом на гимназиста

16-го
сентября, в первом часу ночи в дежурную часть гатчинской полиции поступило
сообщение от 14-летнего учащегося гимназии: он вместе с другом возвращался
домой, и на плече у него висела колонка – подростки слушали музыку. На улице
Волкова, у дома № 1/1, к ним подошли трое: двое взрослых мужчин лет 35-45 и
женщина лет 40. Один из мужчин схватил подростка за грудки и сказал, что музыка
играет слишком громко. После этого мужчина достал из кармана кожанки черный
предмет, похожий на пистолет Макарова и направил в сторону подростка с колонкой
на плече. Колонку мужчина забрал и сказал: «Заберешь ее в полицейском участке».
С тем компания взрослых людей и убыла.
Школьники
позвонили в полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой
службы. По приметам полицейские задержали всех троих: 46-летнего Виктора Т. –
дважды судимого за грабеж и за наркотики, 35-летнего Юрия Ш. и 41-летнюю
Наталью Ш., не судимых. Задержанных доставили в УМВД России по Гатчинскому
району. У них изъяли пустой пневматический пистолет Walther калибра 4,5 мм.
После
этого было принято заявление от матери подростка, у которого похитили колонку
стоимостью 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».