Сусанинцы будут отстаивать футбольную честь всего района

Сусанинцы будут отстаивать футбольную честь всего района

Команда Сусанинского поселения стала чемпионом Гатчинской любительской футбольной лиги в формате 6х6.

Рубрики : Спорт     23 Sep 2020

Теперь сусанинским футболистам предстоит защищать честь Гатчинского района на областном этапе соревнований, победитель которого сможет отправиться в Сочи.

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