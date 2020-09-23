Сусанинцы будут отстаивать футбольную честь всего района

Теперь
сусанинским футболистам предстоит защищать честь Гатчинского района на областном
этапе соревнований, победитель которого сможет отправиться в Сочи.
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Команда Сусанинского поселения стала чемпионом Гатчинской любительской футбольной лиги в формате 6х6.
Теперь
сусанинским футболистам предстоит защищать честь Гатчинского района на областном
этапе соревнований, победитель которого сможет отправиться в Сочи.
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