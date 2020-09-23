В Гатчинском районе обезвредили авиабомбу времен войны

На место оперативно выехали представители Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района и Невского спасательного центра МЧС России, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

Специалисты быстро установили, что под землей находилась немецкая авиабомба общей массой 250 кг и длиной полтора метра. Все части авиабомбы - носовой конус и базовая пластина с четырьмя стабилизаторами – оказались целыми.

Для изъятия снаряда были подключены силы и средства Невского спасательного центра МЧС России. Авиабомба была аккуратно извлечена и с помощью погрузчика вывезена на специальный полигон для утилизации.

В этом году силами оперативного звена Гатчинского района и ведомственных подразделений было найдено и обезврежено более 120 снарядов времен Великой Отечественной войны и три авиабомбы.

При обнаружении в лесу, либо на дачных участках подобных боеприпасов или при подозрении на опасную находку просим всех максимально быстро обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Гатчинского района. Телефон: 8 813 71 9-60-74. Запрещается самостоятельно перемещать подобные находки.