В Гатчинском районе обезвредили авиабомбу времен войны

На место
оперативно выехали представители Управления безопасности, гражданской защиты
населения и территории Гатчинского района и Невского спасательного центра МЧС
России, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
Специалисты быстро
установили, что под землей находилась немецкая авиабомба общей массой 250 кг и
длиной полтора метра. Все части авиабомбы - носовой конус и базовая пластина с
четырьмя стабилизаторами – оказались целыми.
Для изъятия
снаряда были подключены силы и средства Невского спасательного центра МЧС
России. Авиабомба была аккуратно извлечена и с помощью погрузчика вывезена на
специальный полигон для утилизации.
В этом году силами
оперативного звена Гатчинского района и ведомственных подразделений было
найдено и обезврежено более 120 снарядов времен Великой Отечественной войны и
три авиабомбы.
При обнаружении в
лесу, либо на дачных участках подобных боеприпасов или при подозрении на
опасную находку просим всех максимально быстро обращаться в единую
дежурно-диспетчерскую службу Гатчинского района. Телефон: 8 813 71 9-60-74.
Запрещается самостоятельно перемещать подобные находки.