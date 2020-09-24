Бассейн «со столичным размахом» построят в Гатчине

Плавательный бассейн
строится на улице Генерала Кныша, в рамках реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». У
спорткомплекса очень серьезные возможности. В здании будет три чаши (спортивный
бассейн, оздоровительный бассейн и бассейн для обучения плаванию детей 7-10
лет) общей площадью воды 800 кв. м, для зрителей – не менее 160 мест, а также
четыре спортивных зала общей площадью 652,5 кв. м.
- Это самый большой
бассейн в Ленинградской области из тех, которые мы когда-либо строили, -
отметил губернатор.
Строительство нового
спортивного объекта ведется в рамках государственно-частного партнерства.
Концессионное соглашение с инвестором - ООО «БАССЕЙН ГАТ» заключено в июле 2017
на срок 20 лет.
Прогнозируемый срок ввода
в эксплуатацию – декабрь 2020 года. В ходе посещения стройплощадки подрядчик
заявил, что строительная готовность объекта составляет 74%.