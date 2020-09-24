Бассейн «со столичным размахом» построят в Гатчине

Плавательный бассейн строится на улице Генерала Кныша, в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». У спорткомплекса очень серьезные возможности. В здании будет три чаши (спортивный бассейн, оздоровительный бассейн и бассейн для обучения плаванию детей 7-10 лет) общей площадью воды 800 кв. м, для зрителей – не менее 160 мест, а также четыре спортивных зала общей площадью 652,5 кв. м.

- Это самый большой бассейн в Ленинградской области из тех, которые мы когда-либо строили, - отметил губернатор.

Строительство нового спортивного объекта ведется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение с инвестором - ООО «БАССЕЙН ГАТ» заключено в июле 2017 на срок 20 лет.

Прогнозируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 года. В ходе посещения стройплощадки подрядчик заявил, что строительная готовность объекта составляет 74%.