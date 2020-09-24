Отключение электроэнергии 25 сентября

с 10:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
д. Старые Черницы,
д. Новые
Черницы.
с 09:00 до 18:00
Коммунарское ГП:
мкр-н
«Антропшино», ул. Антропшинская.
25.09.20 с 09:00
до 18:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги, ул.
Кленовая,
д. Антелево,
д. Вяхтелево,
садоводство
«Комсомолец», ул. Центральная, ул. Гатчинская
с 09:00 до 15:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой,
баня, котельная, магазины.
с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский,
Комсомольский пр.
с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
ДНП «Горки».
24.09.20 с 22.00
до 05.00 25.09.20 на 10-20 мин.
25.09.20 с 22.00
до 05.00 26.09.20 на 10-20 мин.
Сяськелевское СП:
д. Жабино,
д. Крокшево.