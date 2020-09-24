Отключение электроэнергии 25 сентября

с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Старые Черницы,

д. Новые Черницы.

с 09:00 до 18:00

Коммунарское ГП:

мкр-н «Антропшино», ул. Антропшинская.

25.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги, ул. Кленовая,

д. Антелево,

д. Вяхтелево,

садоводство «Комсомолец», ул. Центральная, ул. Гатчинская

с 09:00 до 15:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой, баня, котельная, магазины.

с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, Комсомольский пр.

с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

ДНП «Горки».

24.09.20 с 22.00 до 05.00 25.09.20 на 10-20 мин.

25.09.20 с 22.00 до 05.00 26.09.20 на 10-20 мин.

Сяськелевское СП:

д. Жабино,

д. Крокшево.