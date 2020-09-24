В Ленинградской области ликвидируют свалки на обочинах

В Ленинградской области ликвидируют свалки на обочинах

За лето и начало осени с обочин региональных дорог утилизировано свыше шести тысяч кубометров нелегальных свалок.

Рубрики : Дороги     24 Sep 2020

Работы выполнены государственными предприятиями — районными дорожными ремонтно-строительными управлениями (ДРСУ) в рамках контрактов по обслуживанию региональных трасс. Основная масса свалок зафиксирована вблизи магистралей, ведущих в сторону коттеджных, дачных и садоводческих массивов.

«Лидерами» по мусору в полосе отвода стали Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский и Тихвинский районы. Меньше всего нелегальных свалок зафиксировано на дорогах Подпорожского, Волховского и Лужского районов.

В составе мусора больше всего пластиковых упаковок, старых шин, бытовых отходов и различного материала, применяемого в дачном строительстве: обрезков досок, частей заборов, бетона и битого кирпича.

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