В Ленинградской области ликвидируют свалки на обочинах

Работы выполнены
государственными предприятиями — районными дорожными ремонтно-строительными
управлениями (ДРСУ) в рамках контрактов по обслуживанию региональных трасс.
Основная масса свалок зафиксирована вблизи магистралей, ведущих в сторону
коттеджных, дачных и садоводческих массивов.
«Лидерами» по мусору в
полосе отвода стали Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский и Тихвинский
районы. Меньше всего нелегальных свалок зафиксировано на дорогах Подпорожского,
Волховского и Лужского районов.
В составе мусора больше
всего пластиковых упаковок, старых шин, бытовых отходов и различного материала,
применяемого в дачном строительстве: обрезков досок, частей заборов, бетона и
битого кирпича.
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