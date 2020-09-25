«Активный горожанин» поможет решить проблему и оценить ее решение

В
первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте https://gtn.mycity365.ru/. Помимо
регистрации на самом сайте можно воспользоваться личным кабинетом на портале
Госуслуг. В процессе регистрации необходимо обязательно указать свой номер мобильного
телефона, чтобы получать уведомление об отработке оставленных сообщений.
Для подачи сообщения необходимо:
- нажать кнопку «Новое сообщение» в верхнем меню;
- выбрать подходящую категорию сообщения из
доступных на сайте;
- кратко описать суть проблемы;
- прикрепить фотографии и документы,
подтверждающие проблему;
-для завершения оформления сообщения оставить
согласие на обработку персональных данных;
- подтвердить введенные данные.
Решение проблемы:
Сообщение проходит модерацию и оперативно
направляется на рассмотрение ответственному исполнителю. В обозначенный срок
исполнитель публикует официальный ответ о проведенной работе по устранению
проблемы с подтверждением решения (например, фото) или с указанием срока ее
устранения.
Оценка решения:
После ответа исполнителя обратившийся с проблемой
горожанин может оценить решение проблемы, подтвердив или опровергнув его. Если
проблема не устранена, то она отправится на доработку исполнителю. При этом при
повторном обращении гражданин указывает в комментарии на замечания или
прилагает фото.