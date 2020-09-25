«Активный горожанин» поможет решить проблему и оценить ее решение

«Активный горожанин» поможет решить проблему и оценить ее решение

На информационном портале «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru/ жители города Гатчины могут рассказать о проблеме, ускорив тем самым ее решение.

Рубрики : Городская среда     25 Sep 2020

В первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте https://gtn.mycity365.ru/. Помимо регистрации на самом сайте можно воспользоваться личным кабинетом на портале Госуслуг. В процессе регистрации необходимо обязательно указать свой номер мобильного телефона, чтобы получать уведомление об отработке оставленных сообщений.

Для подачи сообщения необходимо:

- нажать кнопку «Новое сообщение» в верхнем меню;

- выбрать подходящую категорию сообщения из доступных на сайте;

- кратко описать суть проблемы;

- прикрепить фотографии и документы, подтверждающие проблему;

-для завершения оформления сообщения оставить согласие на обработку персональных данных;

- подтвердить введенные данные.

Решение проблемы:

Сообщение проходит модерацию и оперативно направляется на рассмотрение ответственному исполнителю. В обозначенный срок исполнитель публикует официальный ответ о проведенной работе по устранению проблемы с подтверждением решения (например, фото) или с указанием срока ее устранения.

Оценка решения:

После ответа исполнителя обратившийся с проблемой горожанин может оценить решение проблемы, подтвердив или опровергнув его. Если проблема не устранена, то она отправится на доработку исполнителю. При этом при повторном обращении гражданин указывает в комментарии на замечания или прилагает фото.

https://gtn.mycity365.ru

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+