В Ленинградской области вновь появилась «красная зона»

Если обратиться к данным
Роспотребнадзора по Ленинградской области, то за минувшие сутки во Всеволожском
районе зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а
за неделю – 157.
В Гатчинском районе за минувшие сутки зарегистрировано 8 новых заболевших COVID-19: 5 человек – в Гатчине, и по одному человеку – г. Коммунар, п. Высокоключевой и п. Торфопредприятие.
Документом запрещается проведение массовых мероприятий в «красной» зоне, за исключением организованных местными властями для участия населения в осуществлении местного самоуправления. Такие мероприятия разрешены при обязательном использовании средств индивидуальной защиты, на открытом воздухе могут собираться не более 80 человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра, в помещении —не более 75 человек, при этом не более одного человека на 4 кв. метра, запрещено участие граждан до 18 лет.
В «желтой» зоне
массовые, в том числе — муниципальные мероприятия разрешены при условии
использования масок и дистанции на открытом воздухе не более 600 человек, в
помещении не более 100 человек, но не более одного человека на 4 кв. метра. В
«зеленой» зоне — при использовании масок и соблюдении дистанции без ограничений
по количеству участников на открытом воздухе и не более 150 человек в
помещении.
В сфере торговли
ограничения сохраняются. При этом для торговых центров и торговых комплексов в
первой («красной») зоне снято ограничение по работе предприятий общепита на
территории ТЦ, ранее они могли работать только на вынос за пределы торгового
зала.
Предприятия
общественного питания в «красной» зоне могут работать в помещениях, ранее их
деятельность была разрешена только на летних террасах. Условия — заполнение до
50% посадочных мест и расстояние между столам не менее 1,5 метра.
Напомним, что на сегодняшний день
распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
- в первой
(«красной») Всеволожский район;
- во второй
(«желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский,
Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы;
- в третьей
(«зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский,
Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.