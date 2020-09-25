В Ленинградской области вновь появилась «красная зона»

Если обратиться к данным Роспотребнадзора по Ленинградской области, то за минувшие сутки во Всеволожском районе зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а за неделю – 157.

В Гатчинском районе за минувшие сутки зарегистрировано 8 новых заболевших COVID-19: 5 человек – в Гатчине, и по одному человеку – г. Коммунар, п. Высокоключевой и п. Торфопредприятие.

Документом запрещается проведение массовых мероприятий в «красной» зоне, за исключением организованных местными властями для участия населения в осуществлении местного самоуправления. Такие мероприятия разрешены при обязательном использовании средств индивидуальной защиты, на открытом воздухе могут собираться не более 80 человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра, в помещении —не более 75 человек, при этом не более одного человека на 4 кв. метра, запрещено участие граждан до 18 лет.

В «желтой» зоне массовые, в том числе — муниципальные мероприятия разрешены при условии использования масок и дистанции на открытом воздухе не более 600 человек, в помещении не более 100 человек, но не более одного человека на 4 кв. метра. В «зеленой» зоне — при использовании масок и соблюдении дистанции без ограничений по количеству участников на открытом воздухе и не более 150 человек в помещении.

В сфере торговли ограничения сохраняются. При этом для торговых центров и торговых комплексов в первой («красной») зоне снято ограничение по работе предприятий общепита на территории ТЦ, ранее они могли работать только на вынос за пределы торгового зала.

Предприятия общественного питания в «красной» зоне могут работать в помещениях, ранее их деятельность была разрешена только на летних террасах. Условия — заполнение до 50% посадочных мест и расстояние между столам не менее 1,5 метра.

Напомним, что на сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в первой («красной») Всеволожский район;

- во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы;

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.