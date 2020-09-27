Последняя неделя сентября в Гатчинском районе начнется с отключения электричества

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
28.09.20 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
СНТ «Новые Черницы».
д. Лядино, Вакколово
28.09.20 с 10:00 до 17:00
Веревское СП: д. Горки, ДНП
«Горки»
28.09.20 с 10:00 до 17:00
Таицкое СП: д. Тихвинка
Коммунарское ГП:
мкр-н «Антропшино», ул.
Антропшинская.
С 01.10.20 по 02.10.20 с
10:00 до 18:00 (с включением на ночь)
Коммунарское ГП:
мкр-н «Антропшино», ул.
Антропшинская.
30.09.20 с 10:00 до 18:00
г. Коммунар мкр. Ремиз ул. Центральная.
28.09.20 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы (частный
сектор),
АЗС Газпром, гаражи, ул. Ростова,
ул. Хлебалина.
28.09.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский, Комсомольский
пр.
28.09.20 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы.
28.09.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково,
Рыкунова (коттеджи).
28.09.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши,
д. Монделево,
д. Марьино,
коттеджный посёлок «Павловские
дачи»,
садоводство «Комсомолец», ул.
Центральная.
С 29.09.20 по 30.09.20 с
10:00 до 18:00 (с включением на ночь)
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево ул. Заречная,
Малая, Зелёная, Березовая, Широкая,
д. Большое Сергелево.
29.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Покровская, д. 169А.
30.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
СНТ «Магистраль».
С 28.09.2020 по 30.09.2020 с
10:00 до 18:00 (с включением на ночь) 02.10.2020 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, ул Дорожная д. 2А,
4, 4А.
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет,
что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
29.09.20 с 09.00 до 17.00
п. Тайцы,
ул. Советская д. 1-10,
ул. Санаторская д. 1-4,
ул. Привокзальная д. 1,
ул. Поселковая д. 1-15,
ул. Некрасова д. 1-23,
ул. Санаторская д. 49-71,
ул. Большие Тайцы д. 47-80А,
ул. Тургенева д. 1-10,
ш. Санаторское (СНТ «Таицкий родничок»),
ш. Санаторское д. 4-48,
ул. Чкалова д. 1-10,
ул. Некрасова д. 20-29,
ул. Щорса д. 1-20,
ул. Фрунзе д. 1-9,
ул. Парковая д. 1-30,
ул. Островского д. 148-158,
ул. Звездная д. 1-20,
ул. Юного Ленинца д. 97-121, 125,
ул. Пушкина д. 67-102,
ул. Островского д. 88-146,
ул. Капитана Желтого д. 1-43,
ул. Комсомольская д. 17-31,
ул. Новостроек д. 1-10,
ул. Новоселов д. 1-18,
ул. Пионерская д. 1-9,
ул. Комсомольская д. 26,
ул. Первомайская д. 1-19,
ул. Октябрьская д. 2-30,
ул. Калинина д. 93-148,
ул. Колхозная д. 1-31,
ул. Юбилейная д. 2.
29.09.20 с 09.00 до 17.00
г. Гатчина,
ул. Парковая, д. 1, 4, 6, 6А, 7, 10, 14, 14А,
ул. Широкая, д. 1, 1А. 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16,
ул. Сойту, д. 115, 117, 118, 119, 121,
ул. Варшавская линия 46 км., д. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12,
ул. Приоратская, д. 1, 3А, 9, 11, 17, 17А, 19, 70/2, 71.
30.09.20 с 09.00 до 17.00
г. Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 75.
30.09.09 с 09.00 до 13
п. Тайцы,
ул. Новая, д. 1-44,
ул. Вербная, д. 1-31.
24.09.20 с 09.00 до 17.00
г. Гатчина,
ул. Соборная, д. 30.
24.09.20 с 09.00 до 16.00
п. Вырица,
ул. Московская, д. 61, 61к.1, 61к.2, 61к.3, 61к.4, 61к.6,61к.7,
61к.8, 61к.11.
24.09.20 с 09.00 до 16.00
п. Сиверский,
ул. Толмачева, д. 93-96,
пер. Боровичный, д.1-8,
пр. Екатерининский, д.1-9.
01.10.20 с 13.00 до 16.00
г. Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 65.
01.10.20 с 13.00 до 16.00
г. Гатчина,
ул. Соборная, д. 21, 21А, 23,
ул. Достоевского, д. 12, 14, 16,
ул. Карла Маркса, д. 35, 37, 41,
ул. Урицкого д. 8, 10.