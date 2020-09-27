Последняя неделя сентября в Гатчинском районе начнется с отключения электричества

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

28.09.20 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

СНТ «Новые Черницы».

д. Лядино, Вакколово

28.09.20 с 10:00 до 17:00

Веревское СП: д. Горки, ДНП «Горки»

28.09.20 с 10:00 до 17:00

Таицкое СП: д. Тихвинка

28.09.20 с 09:00 до 18:00

Коммунарское ГП:

мкр-н «Антропшино», ул. Антропшинская.

С 01.10.20 по 02.10.20 с 10:00 до 18:00 (с включением на ночь)

Коммунарское ГП:

мкр-н «Антропшино», ул. Антропшинская.

30.09.20 с 10:00 до 18:00

г. Коммунар мкр. Ремиз ул. Центральная.

28.09.20 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы (частный сектор),

АЗС Газпром, гаражи, ул. Ростова, ул. Хлебалина.

28.09.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, Комсомольский пр.

28.09.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы.

28.09.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково,

Рыкунова (коттеджи).

28.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши,

д. Монделево,

д. Марьино,

коттеджный посёлок «Павловские дачи»,

садоводство «Комсомолец», ул. Центральная.

С 29.09.20 по 30.09.20 с 10:00 до 18:00 (с включением на ночь)

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево ул. Заречная, Малая, Зелёная, Березовая, Широкая,

д. Большое Сергелево.

29.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Покровская, д. 169А.

30.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

СНТ «Магистраль».

С 28.09.2020 по 30.09.2020 с 10:00 до 18:00 (с включением на ночь) 02.10.2020 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, ул Дорожная д. 2А, 4, 4А.

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

29.09.20 с 09.00 до 17.00

п. Тайцы,

ул. Советская д. 1-10,

ул. Санаторская д. 1-4,

ул. Привокзальная д. 1,

ул. Поселковая д. 1-15,

ул. Некрасова д. 1-23,

ул. Санаторская д. 49-71,

ул. Большие Тайцы д. 47-80А,

ул. Тургенева д. 1-10,

ш. Санаторское (СНТ «Таицкий родничок»),

ш. Санаторское д. 4-48,

ул. Чкалова д. 1-10,

ул. Некрасова д. 20-29,

ул. Щорса д. 1-20,

ул. Фрунзе д. 1-9,

ул. Парковая д. 1-30,

ул. Островского д. 148-158,

ул. Звездная д. 1-20,

ул. Юного Ленинца д. 97-121, 125,

ул. Пушкина д. 67-102,

ул. Островского д. 88-146,

ул. Капитана Желтого д. 1-43,

ул. Комсомольская д. 17-31,

ул. Новостроек д. 1-10,

ул. Новоселов д. 1-18,

ул. Пионерская д. 1-9,

ул. Комсомольская д. 26,

ул. Первомайская д. 1-19,

ул. Октябрьская д. 2-30,

ул. Калинина д. 93-148,

ул. Колхозная д. 1-31,

ул. Юбилейная д. 2.

29.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина,

ул. Парковая, д. 1, 4, 6, 6А, 7, 10, 14, 14А,

ул. Широкая, д. 1, 1А. 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,

ул. Сойту, д. 115, 117, 118, 119, 121,

ул. Варшавская линия 46 км., д. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12,

ул. Приоратская, д. 1, 3А, 9, 11, 17, 17А, 19, 70/2, 71.

30.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина,

пр. 25 Октября, д. 75.

30.09.09 с 09.00 до 13

п. Тайцы,

ул. Новая, д. 1-44,

ул. Вербная, д. 1-31.

24.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина,

ул. Соборная, д. 30.

24.09.20 с 09.00 до 16.00

п. Вырица,

ул. Московская, д. 61, 61к.1, 61к.2, 61к.3, 61к.4, 61к.6,61к.7, 61к.8, 61к.11.

24.09.20 с 09.00 до 16.00

п. Сиверский,

ул. Толмачева, д. 93-96,

пер. Боровичный, д.1-8,

пр. Екатерининский, д.1-9.

01.10.20 с 13.00 до 16.00

г. Гатчина,

пр. 25 Октября, д. 65.

01.10.20 с 13.00 до 16.00

г. Гатчина,

ул. Соборная, д. 21, 21А, 23,

ул. Достоевского, д. 12, 14, 16,

ул. Карла Маркса, д. 35, 37, 41,

ул. Урицкого д. 8, 10.