В Гатчине открылся конкурс-фестиваль им. М.М. Ипполитова-Иванова

В Гатчине открылся конкурс-фестиваль им. М.М. Ипполитова-Иванова

25-го сентября в Гатчинской детской музыкальной школе состоялось торжественное открытие Всероссийского открытого конкурса-фестиваля исполнительского искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова – композитора, дирижера и педагога, имя которого носит гатчинская школа.

Рубрики : Культура     27 Sep 2020

В зале собрались участники конкурса, преподаватели музыкальной школы, ученики, гости и члены жюри, в состав которого вошли представители Государственного московского педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Вел мероприятие директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр. От лица главы города и района всех приветствовал заместитель председателя совета депутатов Александр Федоров.

Во время церемонии были показаны уникальные кадры одного из первых звуковых фильмов о Михаиле Ипполитове-Иванове; прозвучали в записи отрывки из его произведений, исполнявшиеся на гатчинской сцене два года назад. В честь открытия конкурса-фестиваля состоялся небольшой концерт, в котором приняли участие студенты Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова, преподаватели Гатчинской музыкальной школы и гости из Москвы – члены жюри конкурса, представители института им. М.М. Ипполитова-Иванова, в том числе куратор гатчинского отборочного тура, и.о. зав. кафедрой «Академическое пение» Марина Ефанова.

По окончании торжественной части началось прослушивание исполнителей. В первый день отборочного тура выступали конкурсанты в номинации «народное пение и народные инструменты». В субботу, 26-го сентября, на сцену выйдут скрипачи и виолончелисты. Воскресенье – третий и заключительный день конкурса – будет посвящен академическому пению. Победители отборочного тура в каждой номинации отправятся на финал – в Москву.

Екатерина Дзюба

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