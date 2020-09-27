В Гатчине открылся конкурс-фестиваль им. М.М. Ипполитова-Иванова

В зале собрались
участники конкурса, преподаватели музыкальной школы, ученики, гости и члены
жюри, в состав которого вошли представители Государственного московского
педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова.
Вел мероприятие
директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр. От лица главы города и
района всех приветствовал заместитель председателя совета депутатов Александр
Федоров.
Во время церемонии
были показаны уникальные кадры одного из первых звуковых фильмов о Михаиле
Ипполитове-Иванове; прозвучали в записи отрывки из его произведений,
исполнявшиеся на гатчинской сцене два года назад. В честь открытия
конкурса-фестиваля состоялся небольшой концерт, в котором приняли участие
студенты Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова,
преподаватели Гатчинской музыкальной школы и гости из Москвы – члены жюри
конкурса, представители института им. М.М. Ипполитова-Иванова, в том числе
куратор гатчинского отборочного тура, и.о. зав. кафедрой «Академическое пение»
Марина Ефанова.
По окончании торжественной части началось прослушивание исполнителей. В первый день отборочного тура выступали конкурсанты в номинации «народное пение и народные инструменты». В субботу, 26-го сентября, на сцену выйдут скрипачи и виолончелисты. Воскресенье – третий и заключительный день конкурса – будет посвящен академическому пению. Победители отборочного тура в каждой номинации отправятся на финал – в Москву.
Екатерина Дзюба
Фото автора