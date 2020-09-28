«Дневник самонаблюдения» для граждан, сделавших прививку от COVID-19, открылся на портале Госуслуг

После вакцинации граждане смогут вносить в этот
дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те
применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически
направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при
необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также
предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного
внесения информации, сообщает пресс-служба Минцифры России.
«Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом
еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы
(регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и
прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России
всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», –
сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
«Граждане, вакцинированные в рамках гражданского
оборота вакцины, смогут добровольно вводить информацию о своем самочувствии.
Это не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за
состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для
наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», – сообщил замминистра
здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев.
Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале
госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского
оборота. Для жителей Москвы, принимающих участие в пострегистрационном
клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра
Москвы mos.ru.
В рамках гражданского оборота во все регионы
поставлены пробные партии вакцины «Спутник V». Вакцинацию в рамках гражданского
оборота в приоритетном порядке и добровольных началах пройдут граждане,
входящие в группы высокого риска инфицирования: прежде всего медицинские и
педагогические работники. В ряде регионов вакцинация групп риска уже началась.