«Дневник самонаблюдения» для граждан, сделавших прививку от COVID-19, открылся на портале Госуслуг

После вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации, сообщает пресс-служба Минцифры России.

«Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы (регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», – сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

«Граждане, вакцинированные в рамках гражданского оборота вакцины, смогут добровольно вводить информацию о своем самочувствии. Это не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», – сообщил замминистра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев.

Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для жителей Москвы, принимающих участие в пострегистрационном клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

В рамках гражданского оборота во все регионы поставлены пробные партии вакцины «Спутник V». Вакцинацию в рамках гражданского оборота в приоритетном порядке и добровольных началах пройдут граждане, входящие в группы высокого риска инфицирования: прежде всего медицинские и педагогические работники. В ряде регионов вакцинация групп риска уже началась.