Праздник картошки в Суйде

Праздник картошки в Суйде

В Доме культуры поселка Суйда состоялся традиционный ежегодный и очень веселый праздник картошки.

Рубрики : Общество     28 Sep 2020

С приветствием к участникам и гостям мероприятия обратились руководители Кобринского поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко, а также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Депутат Кобринского поселения Илья Евтушенко выступил меценатом праздника.

В ходе мероприятия прошел конкурс костюма «Ох, какой мундир!», кулинарный конкурс блюд, приготовленных из картофеля, выставка творческих поделок из картофеля, концерт с участием местных коллективов. И, конечно же, всех гостей праздника угощали вкусной картошкой.

Людмила Тептина вручила Благодарственные письма депутата жителям Кобринского поселения за многолетний добросовестный труд. Среди награжденных - директор ЗАО «Искра» Андрей Ганин и сотрудники сельскохозяйственной компании «Суйдинское»: трактористы Виталий Чорви и Петр Зинковский, техник по производству элитного картофеля Надежда Калинина и бригадир картофелеводческой бригады Ольга Федорова.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+