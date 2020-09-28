Праздник картошки в Суйде

С приветствием к участникам и гостям мероприятия обратились руководители Кобринского поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко, а также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Депутат Кобринского поселения Илья Евтушенко выступил меценатом праздника.

В ходе мероприятия прошел конкурс костюма «Ох, какой мундир!», кулинарный конкурс блюд, приготовленных из картофеля, выставка творческих поделок из картофеля, концерт с участием местных коллективов. И, конечно же, всех гостей праздника угощали вкусной картошкой.

Людмила Тептина вручила Благодарственные письма депутата жителям Кобринского поселения за многолетний добросовестный труд. Среди награжденных - директор ЗАО «Искра» Андрей Ганин и сотрудники сельскохозяйственной компании «Суйдинское»: трактористы Виталий Чорви и Петр Зинковский, техник по производству элитного картофеля Надежда Калинина и бригадир картофелеводческой бригады Ольга Федорова.