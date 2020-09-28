Праздник картошки в Суйде

С
приветствием к участникам и гостям мероприятия обратились руководители
Кобринского поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко, а также депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Депутат
Кобринского поселения Илья Евтушенко выступил меценатом праздника.
В
ходе мероприятия прошел конкурс костюма «Ох, какой мундир!», кулинарный конкурс
блюд, приготовленных из картофеля, выставка творческих поделок из картофеля, концерт
с участием местных коллективов. И, конечно же, всех гостей праздника угощали
вкусной картошкой.
Людмила
Тептина вручила Благодарственные письма депутата жителям Кобринского поселения за
многолетний добросовестный труд. Среди награжденных - директор ЗАО «Искра» Андрей
Ганин и сотрудники сельскохозяйственной компании «Суйдинское»: трактористы Виталий
Чорви и Петр Зинковский, техник по производству элитного картофеля Надежда Калинина
и бригадир картофелеводческой бригады Ольга Федорова.