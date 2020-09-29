Команда «Сильвия – ветераны» - лучшая в городках

В
соревнованиях приняло участие восемь команд. Победителем стала команда «Сильвия
– ветераны», которая набрала 126 очков. На втором месте – команда «Фортуна»,
набравшая 95 очков. Бронзу присудили команде «Торпеда», чьи участники набрали 94
очка.
Далее
в турнирной таблице места среди команд распределились следующим образом:
четвертое место – «Арена» (66 очков), пятое место – «Школа третьего возраста»
(55 очков), шестое место – «Мариенбург» (46 очков), седьмое место – «Спартак»
(38 очков), восьмое место – «Маяк» (25 очков).
В
личном первенстве среди женщин лучшей стала Ангелина Татарина («Сильвия – ветераны»,
28 очков), на втором месте – Наталья Егорова («Фортуна», 25 очков), на третьем
месте – Галина Борисова («Спартак», 13 очков). Среди мужчин первое место занял Владимир
Радаев («Сильвия – ветераны», 37 очков), на втором месте – Сергей Царенко («Сильвия
– ветераны», 33 очка), на третьем месте – Вильё Остонен («Фортуна», 30 очков).