Новые жертвы коронавируса в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+9)

- п. Тайцы (+2)

- п. Дружная Горка (+2)

- д. Большие Колпаны (+1)

- п. Новый Свет (+2)

- п. Сусанино (+1)

- д. Пустошка (+1)

- д. Нижняя (+1)

- п. Лукаши (+1)

В целом по Гатчинскому району на 29 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 2051 человека, 1424 из их числа – 69,4 % - выздоровели, зарегистрирован 31 летальный исход.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 596 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 29 сентября коронавирусная инфекция была диагностирована у 8100 человек (в том числе 67 заболели за минувшие сутки), 5100 человека поправились, 98 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 63 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 772 человека (выздоровели 594),

- г. Коммунар – 144 человека (выздоровели 83),

- п. Вырица – 121 человек (выздоровели 90),

- п. Сиверский – 116 человек (выздоровели 90),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 66 человек (выздоровели 37),

- п. Новый Свет – 61 человек (выздоровели 48),

- д. Малое Верево, п. Дружная Горка – по 38 человек,

- д. Большие Колпаны – 34 человека (выздоровели 17),

- п. Пудость – 33 человека (выздоровели 20),

- с. Никольское – 31 человек (выздоровели 9)

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 22),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 16),

- д. Сяськелево – 22 человека (выздоровели 14),

- п. Терволово, д. Пудомяги, д. Малые Колпаны, п. Елизаветино – по 16 человек,

- д. Новый Учхоз, п. Семрино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Батово, п. Высокоключевой, п. Лукаши – по 11 человек,

- п. Сусанино – 10 человек (выздоровели 5),

- д. Шпаньково – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Мины, д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская – по 8 человек,

- с. Рождествено, д. Пустошка – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, Кобралово – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Романовка. д. Нижняя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Покровка, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково, с. Слудицы, д. Виркино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие - по 1 человеку.