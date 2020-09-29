Плановые отключения в Гатчинском районе 30 сентября

30.09.20 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы, д. 32-90,
с. Никольское, ул. Силиной,
д. Большие Колпаны, ул.
Старая, ул. Средняя, пер. Восточный.
30.09.20 с 08:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Семрино.
30.09.20 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы (частный
сектор), АЗС Газпром, гаражи, ул. Ростова, ул. Хлебалина.
30.09.20 с 09:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Зайцево,
д. Остров,
д. Лампово.
30.09.20 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы,
хутор Вохоново.
30.09.20 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Александровка .
30.09.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши, с-во «Комсомолец»,
ул. Центральная,
д. Вяхтелево, ул. Заречная,
д. Антелево, переулок
Строителей.
д. Большое Сергелево
30.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
СНТ «Магистраль».
30.09.20 с 10:00 до 18:00
г. Коммунар, мкр-н «Ремиз», ул. Центральная.
30.09.20 с 10:00 до 18:00
02.10.2020 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2А,
4, 4А.
30.09.20 с 09:00 до 18:00
Коммунарское ГП:
мкр-н «Антропшино», ул. Заря,
ул. Привокзальная.
мкр-н «Антропшино» ул.
Антропшинская.