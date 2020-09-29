Плановые отключения в Гатчинском районе 30 сентября

Плановые отключения в Гатчинском районе 30 сентября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе 30 сентября.

Рубрики : ЖКХ     29 Sep 2020

30.09.20 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы, д. 32-90,

с. Никольское, ул. Силиной,

д. Большие Колпаны, ул. Старая, ул. Средняя, пер. Восточный.

30.09.20 с 08:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Семрино.

 

30.09.20 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы (частный сектор), АЗС Газпром, гаражи, ул. Ростова, ул. Хлебалина.

 

30.09.20 с 09:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево,

д. Остров,

д. Лампово.

 

30.09.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы,

хутор Вохоново.         

 

30.09.20 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Александровка .

 

30.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши, с-во «Комсомолец», ул. Центральная,

д. Вяхтелево, ул. Заречная,

д. Антелево, переулок Строителей.

д. Большое Сергелево

 

30.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

СНТ «Магистраль».

 

30.09.20 с 10:00 до 18:00

 г. Коммунар, мкр-н «Ремиз», ул. Центральная.

 

30.09.20 с 10:00 до 18:00

02.10.2020 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2А, 4, 4А.

 

30.09.20 с 09:00 до 18:00

Коммунарское ГП:

мкр-н «Антропшино», ул. Заря, ул. Привокзальная.

мкр-н «Антропшино» ул. Антропшинская.      

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