В Ленинградской области прошла операция «Мусоровоз»

«Во время проверок локация мобильных постов постоянно менялась, чтобы «сарафанное радио» недобросовестных перевозчиков не помогло им избежать ответственности», — комментирует председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Валерий Татаров.

Проверки проходили на территории Бокситогорского, Гатчинского, Всеволожского, Киришского, Волосовского, Волховского, Тосненского районов.

По результатам выявлено 17 нарушений при транспортировке отходов производства и потребления. В отношении правонарушителей выписаны постановления-квитанции о наложении административных штрафов. Чаще всего перевозчики привлекались к ответственности за отсутствие паспортов на опасные отходы.

Выявление несанкционированных свалок, мониторинг строящихся объектов и отслеживание организаций, не заключивших договоров на вывоз отходов с региональным оператором, помогают специалистам отследить логистику незаконного перемещения твердых бытовых отходов.

Цель надзорных мероприятий — пресечь преступную деятельность лиц и организаций, которые вместо полигонов выгружают отходы в полях или на территории лесного фонда. Надзор ведется регулярно с учетом вновь выявленных маршрутов по нелегальной перевозке отходов.