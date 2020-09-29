В школах и детских садах Гатчинского района усиливают меры

«В настоящий момент все учреждения образования открыты для посещения в очном режиме. Перед началом учебного года все педагоги и персонал прошли тестирование на COVID-19, по итогам которого заболевших не было выявлено. Учреждения на 100% снабжены масками, перчатками, санитайзерами, двухнедельным запасом средств для обеспечения санитарного режима, классы укомплектованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха», - отметил Сергей Голованов.

Также в школьном расписании предусмотрены временные окна для разведения потоков учащихся, проводится ежедневная термометрия на входе в учреждения. Совместно с Гатчинской КМБ и отделением Роспотребнадзора систематически проводится оценка эпидемиологической обстановки.

В настоящий момент ни один детский сад не закрыт, в трех группах введен режим карантина, то есть не допускается прием новых детей.

В школах восемь классов перешли на дистанционное обучение и восемь классов вернулось в формат очного обучения, пять классов на карантине по ОРВИ.