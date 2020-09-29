В школах и детских садах Гатчинского района усиливают меры

«В настоящий
момент все учреждения образования открыты для посещения в очном режиме. Перед
началом учебного года все педагоги и персонал прошли тестирование на COVID-19,
по итогам которого заболевших не было выявлено. Учреждения на 100% снабжены
масками, перчатками, санитайзерами, двухнедельным запасом средств для
обеспечения санитарного режима, классы укомплектованы рециркуляторами для
обеззараживания воздуха», - отметил Сергей Голованов.
Также в школьном
расписании предусмотрены временные окна для разведения потоков учащихся,
проводится ежедневная термометрия на входе в учреждения. Совместно с Гатчинской
КМБ и отделением Роспотребнадзора систематически проводится оценка
эпидемиологической обстановки.
В настоящий момент
ни один детский сад не закрыт, в трех группах введен режим карантина, то есть
не допускается прием новых детей.
В школах восемь
классов перешли на дистанционное обучение и восемь классов вернулось в формат
очного обучения, пять классов на карантине по ОРВИ.