Гатчинский район проведёт тренировку по гражданской обороне

В штабных учениях будут задействованы государственные корпорации, органы местного самоуправления и организации, силы и средства РСЧС, силы гражданской обороны, территориальные органы МЧС России, а также военизированные горноспасательные части, образовательные и научные организации ведомства.

В России такие тренировки проводятся ежегодно с целью повышения уровня защиты населения. Особенностью предстоящей штабной тренировки является ее проведение в период разработки новых планов приведения в готовность гражданской обороны, планов гражданской обороны и защиты населения всех уровней, которые будут введены с 1 января 2021 года.

В Гатчинском районе в рамках тренировки будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения.

В соответствии с планом проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения Ленинградской области, для доведения до населения сигнала «Внимание всем!» 2 октября в Гатчинском районе пройдут следующие мероприятия:

– с 11.00 до 13.00 – запуск электросирен региональной системы оповещения для доведения сигнала «Внимание всем!»;

– с 11:38 будет осуществлен перехват теле- и радиотрансляционных станций с доведением проверочного сигнала «Техническая проверка».

Жителей Гатчинского муниципального района, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просим соблюдать спокойствие. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.