Гатчинский район проведёт тренировку по гражданской обороне

В
штабных учениях будут задействованы государственные корпорации, органы местного
самоуправления и организации, силы и средства РСЧС, силы гражданской обороны,
территориальные органы МЧС России, а также военизированные горноспасательные
части, образовательные и научные организации ведомства.
В
России такие тренировки проводятся ежегодно с целью повышения уровня защиты
населения. Особенностью предстоящей штабной тренировки является ее проведение в
период разработки новых планов приведения в готовность гражданской обороны, планов
гражданской обороны и защиты населения всех уровней, которые будут введены с 1
января 2021 года.
В Гатчинском районе в рамках тренировки будет
организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы
оповещения.
В
соответствии с планом проведения комплексной технической проверки готовности
региональной системы оповещения Ленинградской области, для доведения до
населения сигнала «Внимание всем!» 2 октября в Гатчинском районе пройдут
следующие мероприятия:
–
с 11.00 до 13.00 – запуск электросирен региональной системы оповещения для доведения
сигнала «Внимание всем!»;
–
с 11:38 будет осуществлен перехват теле- и радиотрансляционных станций с
доведением проверочного сигнала «Техническая проверка».
Жителей
Гатчинского муниципального района, услышавших звук сирен и речевое оповещение,
просим соблюдать спокойствие. Проверка систем оповещения проводится в плановом
режиме и носит учебный характер.