«Граф Орлов» собрал спортсменов в роще

«Граф Орлов» - новый пробег в серии
#gatchinarun и единственный, чей путь проходит по извилистым тропинкам
живописной парковой зоны, включая мостики над водной гладью. Кроме того, пробег
«Граф Орлов» стал самым массовым локальным пробегом в 2020 году, собрав около
700 спортсменов.
Взрослые участники
стартовали на дистанциях 2, 5, 10, 21.1 км, дети соревновались на дистанции 500
метров. Трасса пробега проходила по лесопаркам «Орлова роща» и «Зверинец».
Победителями в абсолютном
зачете на дистанции 2 км стали Максим Евдокимов (Пушкин, 0:06:23) и Татьяна
Семенова (Гатчина, 0:06:27). На дистанции 5 км лучшее время показали Марат
Кульматицкий (Гатчина, 0:16:51) и Валерия Гундарцова (Павловск, 0:19:27).
Быстрее всех дистанцию 10 км преодолели Алексей Житихин (Гатчина, 0:35:47) и
Анастасия Захарова (Светогорск, 0:40:42). Лучшими на самой длинной дистанции
пробега 21.1 км стали Алексей Гришин (Санкт-Петербург, 1:16:26) и Юлия Петрова
(Великий Новгород, 1:45:54).
Организаторы серии
пробегов #gatchinarun приглашают принять участие в следующих стартах:
- 25 октября – «Межсезонье»
(традиционный пробег по асфальту за три недели до главного старта серии для
проверки скоростных возможностей перед полумарафоном);
- 15 ноября – главный
старт серии «Гатчинский полумарафон» пройдет по
центральным улицам Гатчины;
- 27 декабря – «Здравствуй,
Новый год!» (заключительный старт серии проходит по шоссе с подведением итогов
и вручением специальных подарков за выбор и преданность серии в 2020 году).
Регистрация на пробеги
серии Gatchinarun https://russiarunning.com/series/GatchinaRun2020
Фото Mikka Hallakas