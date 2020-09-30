«Граф Орлов» собрал спортсменов в роще

«Граф Орлов» - новый пробег в серии #gatchinarun и единственный, чей путь проходит по извилистым тропинкам живописной парковой зоны, включая мостики над водной гладью. Кроме того, пробег «Граф Орлов» стал самым массовым локальным пробегом в 2020 году, собрав около 700 спортсменов.

Взрослые участники стартовали на дистанциях 2, 5, 10, 21.1 км, дети соревновались на дистанции 500 метров. Трасса пробега проходила по лесопаркам «Орлова роща» и «Зверинец».

Победителями в абсолютном зачете на дистанции 2 км стали Максим Евдокимов (Пушкин, 0:06:23) и Татьяна Семенова (Гатчина, 0:06:27). На дистанции 5 км лучшее время показали Марат Кульматицкий (Гатчина, 0:16:51) и Валерия Гундарцова (Павловск, 0:19:27). Быстрее всех дистанцию 10 км преодолели Алексей Житихин (Гатчина, 0:35:47) и Анастасия Захарова (Светогорск, 0:40:42). Лучшими на самой длинной дистанции пробега 21.1 км стали Алексей Гришин (Санкт-Петербург, 1:16:26) и Юлия Петрова (Великий Новгород, 1:45:54).

Организаторы серии пробегов #gatchinarun приглашают принять участие в следующих стартах:

- 25 октября – «Межсезонье» (традиционный пробег по асфальту за три недели до главного старта серии для проверки скоростных возможностей перед полумарафоном);

- 15 ноября – главный старт серии «Гатчинский полумарафон» пройдет по центральным улицам Гатчины;

- 27 декабря – «Здравствуй, Новый год!» (заключительный старт серии проходит по шоссе с подведением итогов и вручением специальных подарков за выбор и преданность серии в 2020 году).

Регистрация на пробеги серии Gatchinarun https://russiarunning.com/series/GatchinaRun2020

Фото Mikka Hallakas