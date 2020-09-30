Капитальный ремонт сетей завершается

В 2020 году в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Гатчине вошло 48 домов, в которых проводится ремонт инженерных сетей, еще по семи домам выполняются работы в рамках гарантийных обязательств, в четырех домах заменено лифтовое оборудование.

Исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов посетил объекты капремонта многоквартирных домов, по которым жители обращались в администрацию.

«В преддверии начала отопительного сезона выехали по адресам, где ведутся работы по ремонту сетей теплоснабжения. Жители обеспокоены тем, что подрядчики затягивают сроки проведения ремонта и в домах вовремя не включат отопление. Встретились с подрядчиками на объектах, работы находятся на завершающей стадии», - сказал Сергей Голованов.

По адресу улица Чехова, д.8 в настоящий момент завершаются работы по ремонту сетей теплоснабжения. В последнем подъезде проводится обвязка отопительных приборов в квартирах. Подрядчик планирует завершить работы до 6 октября.

В доме 3 на улице Лейтенанта Шмидта, дом 3 в двух из трех подъездов дома смонтированы стояки, устанавливают приборы учета. До 12 октября работы рассчитывают закончить.

В доме № 26 по Красноармейскому проспекту также ремонтируется система отопления. По информации подрядчика, на этом объекте усилена бригада, поэтому завершить ремонт планируют до конца этой недели.

Пресс-служба администрации Гатчинского района