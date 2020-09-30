Капитальный ремонт сетей завершается

В 2020 году в
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах по Гатчине вошло 48 домов, в которых проводится ремонт инженерных сетей,
еще по семи домам выполняются работы в рамках гарантийных обязательств, в
четырех домах заменено лифтовое оборудование.
Исполняющий
обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов посетил объекты
капремонта многоквартирных домов, по которым жители обращались в администрацию.
«В преддверии
начала отопительного сезона выехали по адресам, где ведутся работы по ремонту
сетей теплоснабжения. Жители обеспокоены тем, что подрядчики затягивают сроки
проведения ремонта и в домах вовремя не включат отопление. Встретились с
подрядчиками на объектах, работы находятся на завершающей стадии», - сказал
Сергей Голованов.
По адресу улица
Чехова, д.8 в настоящий момент завершаются работы по ремонту сетей
теплоснабжения. В последнем подъезде проводится обвязка отопительных приборов в
квартирах. Подрядчик планирует завершить работы до 6 октября.
В доме 3 на улице
Лейтенанта Шмидта, дом 3 в двух из трех подъездов дома смонтированы стояки,
устанавливают приборы учета. До 12 октября работы рассчитывают закончить.
В доме № 26 по
Красноармейскому проспекту также ремонтируется система отопления. По информации
подрядчика, на этом объекте усилена бригада, поэтому завершить ремонт планируют
до конца этой недели.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района